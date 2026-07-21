Delcy Rodríguez promete entregar 4.000 viviendas en 2026 a afectados por terremotos en Venezuela

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, prometió el lunes entregar 4.000 viviendas para diciembre a los afectados por el potente doble sismo de hace casi un mes, y sobrepasar las 10.000 el próximo año. Los terremotos consecutivos de magnitud 7,2 y 7,5 que golpearon el norte de Venezuela el 24 de junio, en especial el costero estado La Guaira, considerado la zona cero de los sismos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Al menos 5.278 personas han muerto y casi 17.000 resultaron lesionadas, según el parte oficial de este lunes. Más de 20.000 personas que se quedaron sin hogar viven en campamentos desplegados en estadios, plazas y hasta en las aceras. "De aquí, mes de julio, al mes de diciembre estaremos entregando 4.000 viviendas. La entrega será mensual", prometió la mandataria durante una entrega televisada de viviendas "completamente equipadas" en la capital.

Rodríguez indicó que unas 200 familias fueron beneficiadas con apartamentos en un complejo de viviendas sociales. "Estos son los momentos de alegría en medio del dolor de quienes fueron víctimas directas del doble terremoto", celebró. "Vamos a ir mucho más allá para que el año que viene ya tengamos, alcancemos una cifra superior a las 10.000 viviendas que se recuperan de edificios que no habían sido culminados. También debemos sumar el mercado secundario", agregó Rodríguez.



La semana pasada, la presidenta encargada señaló que su gobierno trabaja en un plan de reconstrucción de viviendas. De acuerdo con cálculos oficiales, el país requerirá de unas 25.000 viviendas para las personas que quedaron sin hogar. Más de 850 edificios están dañados y 190 se derrumbaron totalmente por los terremotos, según balances oficiales. Las autoridades evitan hablar de desaparecidos. La ONU estimó que podrían llegar hasta 50.000. Algunas proyecciones, en cambio, apuntan a una cifra cercana a los 10.000.



Delcy Rodríguez condecora a 6.000 rescatistas venezolanos tras el doble terremoto

"Hoy yo les digo con sinceridad, que sus uniformes son más honorables, que sus uniformes tienen mucha dignidad, porque la tarea que en conjunto se cumplieron con 30.000 funcionarios para atender la catástrofe sísmica, la atendieron a la altura", dijo Rodríguez en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV). La mandataria sostuvo que los rescatistas del país suramericano se quedaron allí donde parecía imposible trabajar y salvar personas.



"Allí perseveraron ustedes por la vida de un venezolano, de una venezolana, de un ser humano, ahí estaba el ánimo y el espíritu de ser venezolano, de nunca abandonar, de siempre acompañar", añadió. Rodríguez enalteció la labor de los funcionarios venezolanos luego de también sufrir pérdidas de familiares o compañeros por el doble terremoto. En el acto también participaron el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, así como el presidente del Parlamento y hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

Publicidad

La presidenta venezolana condecoró a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Protección Civil, bomberos, Policía Nacional Bolivariana, Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), Policía de Caracas y La Guaira, Centros de Comando, Control y Telecomunicaciones (VEN 911).

Igualmente, recibieron la distinción la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), el Grupo de Operaciones Estratégicas (GOES), el Instituto Nacional de Transporte Terrestre (INTT) y la Cruz Roja venezolana. Los terremotos de hace casi un mes afectaron la zona norte de Venezuela, especialmente el estado La Guaira, cercano a Caracas, y ha dejado un saldo de 5.119 fallecidos y 16.740 heridos, de acuerdo al último balance de este sábado. Además, 6.462 personas han sido rescatadas, mientras que 21.470 se mantienen en 107 campamentos transitorios.

Publicidad

AFP

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL

CON INFORMACIÓN DE EFE