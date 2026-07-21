Nueva estrategia de seguridad entre EE. UU. y Colombia: así sería el "Plan Patriota 2.0"

Estados Unidos anunció que reforzará la colaboración con Colombia en materia de seguridad tras una reunión con el ministro de Defensa designado, Jorge Eduardo Mora, y el subsecretario de Guerra para Asuntos del Hemisferio Occidental, Joseph M. Humire.

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La reunión se dio a finales de la semana pasada, aunque el subsecretario publicó fotografías del encuentro en la mañana de esta martes en su cuenta de X y dando detalles de lo que será el "Plan Patriota 2.0". "Colombia es históricamente uno de los socios más sólidos de Estados Unidos en materia de seguridad y defensa. Bajo el liderazgo del presidente electo Abelardo de La Espriella planeamos llevar esta alianza a un nuevo nivel con el Plan Patriot 2.0", aseguró Humire en un mensaje compartido en sus redes sociales. "Nos sentimos orgullosos y honrados de haber recibido al ministro de Defensa designado de Colombia, Jorge Eduardo Mora, en el Pentágono la semana pasada", agregó el funcionario estadounidense.



¿En qué consiste el Plan Patriota 2.0?

El plan consiste inicialmente en la entrada de Colombia a la llamada coalición en contra de los carteles del narcotráfico, que comprende a 19 países en el hemisferio occidental. El ministro designado también dio detalles sobre la reunión y el "Plan Patriota 2.0". "Durante la jornada se sostuvieron reuniones con las principales oficinas responsables de seguridad hemisférica, cooperación en seguridad, defensa de la patria, ciberseguridad, defensa económica, operaciones especiales, lucha contra el narcotráfico y la Oficina del Secretario de Guerra de los Estados Unidos", relató Mora.

"En estos espacios se exploró la construcción conjunta de un nuevo programa bilateral de cooperación y asistencia estratégica, con proyección regional, denominado Plan Patriota 2.0. Esta iniciativa se concibe como parte del ingreso de Colombia a la Coalición Americana contra los Carteles y se fundamenta en el diseño de la nueva Política de Defensa, Seguridad y Convivencia Ciudadana, así como en la estrategia de Campañas Militares y Policiales sobre Áreas Priorizadas para la Recuperación y Estabilización de la Seguridad", agregó el futuro ministro de Defensa.



Mora también dijo que se hizo el compromiso de "recuperar, modernizar y fortalecer capacidades estratégicas deterioradas durante los últimos años, entre ellas la disponibilidad y el sostenimiento de la flota de helicópteros; los sistemas de protección contra drones; la asistencia técnica mediante asesores especializados en inteligencia, planeamiento y justicia; el fortalecimiento de las capacidades de ciberdefensa y ciberseguridad; y la estructuración de un nuevo programa de entrenamiento conjunto".

