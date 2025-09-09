Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Al menos 11 productos de queso de una misma marca son retirados del mercado por posible bacteria

Al menos 11 productos de queso de una misma marca son retirados del mercado por posible bacteria

En Estados Unidos retiran del mercado varios productos de queso de una misma marca después de detectarse una bacteria que pudo entrar en contacto con los alimentos.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 09, 2025 08:30 a. m.
Imagen de referencia de varios tipos de quesos con posible presencia de bacteria.
Pexels/FDA