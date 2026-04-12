Trump crítica al papa León XIV: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, él no estaría en el Vaticano”

“El papa León XIV es débil en materia de delincuencia y pésimo en política exterior”, así empezó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, un largo escrito criticando al líder de la Iglesia Católica.

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Y es que el León XIV reclamó este domingo el fin de la guerra en Ucrania, Sudán y el Líbano y, sobre esta última, invocó "la obligación moral" de proteger a la población civil damnificada por el conflicto y los bombardeos israelíes. "Al amado pueblo libanés, estoy más cerca que nunca en estos días de dolor, miedo e invencible esperanza en Dios. El principio de humanidad inscrito en la conciencia de cada persona y reconocido por las leyes internacionales implica la obligación moral de proteger la población civil de los atroces efectos de la guerra", defendió el papa desde la ventana del Palacio Apostólico.



El papa estadounidense animó, acto seguido, a un alto el fuego en el Líbano, un país bombardeado por su vecino Israel y al que el pontífice viajó el pasado noviembre. "Hago un llamamiento a las partes en conflicto a cesar el fuego y a buscar con urgencia una solución pacífica", pidió.



¿Qué dijo Trump sobre el papa León XIV?

El presidente Trump también señaló que no quiere a un “Papa que piense que está bien que Irán tenga armas nucleares. No quiero un Papa que piense que es terrible que Estados Unidos atacara a Venezuela, un país que enviaba enormes cantidades de drogas a Estados Unidos y, peor aún, que liberaba a asesinos, narcotraficantes y criminales en nuestro país”.



También señaló Trump que no quiere a un Papa que critique al Presidente de los Estados Unidos porque está “haciendo exactamente” lo que eligieron, por una aplastante mayoría, estableciendo cifras récord de delincuencia y creando el mejor mercado de valores de la historia.

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“León debería estar agradecido porque, como todos saben, fue una sorpresa mayúscula. No estaba en ninguna lista para ser Papa, y la Iglesia lo puso allí solo porque era estadounidense, y pensaron que esa sería la mejor manera de lidiar con el Presidente Donald J. Trump”, dijo el líder republicano.

Más adelante, el mandatario agregó: “Si yo no estuviera en la Casa Blanca, León no estaría en el Vaticano”. Insistió, además, en la debilidad de León XIV contra el crimen y contra las armas nucleares.

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En otro de los apartes del extenso mensaje, Trump dijo que León XIV debería enmendar su papel como Papa, usar el sentido común, dejar de complacer a la izquierda radical y concentrarse en ser un gran Papa, no un político, agregando que “le está haciendo mucho daño a la Iglesia Católica”.

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