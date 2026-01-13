Delcy Rodríguez "es mucho más peligrosa que Nicolás Maduro", dice Martín Rodil, consultor de la Dea

En entrevista con Noticias Caracol, Martín Rodil, investigador que ha colaborado con la Dea y diversas fiscalías en Estados Unidos, dio detalles sobre el círculo íntimo de Nicolás Maduro. Durante la conversación, Rodil se centró en la figura de Delcy Rodríguez, actual presidenta interina de Venezuela y a quien calificó como una amenaza mucho mayor que la del propio mandatario capturado por los Estados Unidos el 3 de enero en Caracas.



Para Rodil, la peligrosidad de Delcy Rodríguez radica en su formación y capacidad intelectual, factores que, según él, la sitúan por encima de otros líderes del chavismo en términos de estrategia y ejecución. Al respecto, el consultor afirmó lo siguiente: "Ella es mucho más peligrosa que Maduro porque es más inteligente, es más educada, más preparada académicamente, formalmente e ideológicamente. Es una mujer que ha tenido estudios en Francia, estudió en Inglaterra, habla varios idiomas. Es mucho más inteligente que Maduro. Lo que pasa es que Trump es más inteligente que ella y ellos subestimaron a Trump”.



Delcy Rodríguez y su hermano "son más criminales que amduro": consultor de la Dea

Rodil sostuvo que Delcy Rodríguez y su hermano Jorge Rodríguez “son más criminales que Maduro. Lo que pasa es que han sido más astutos y han logrado sobrevivir por más tiempo sin acusaciones criminales, que hoy en día sabe que las tiene (Delcy) en Estados Unidos".

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Rodil explicó que la inteligencia de la presidente interina de Venezuela le permitió manejar hilos de poder sumamente sensibles, vinculándola no solo con la administración pública, sino con redes de terrorismo internacional. Según el investigador, Rodríguez mantiene nexos con las disidencias de las Farc, el Eln, la Guardia Revolucionaria Iraní, Hamás y Hezbolá, actuando como supervisora de flujos financieros ilícitos. Delcy “es la madre de la corrupción de PDVSA desde los últimos 5 años, porque estuvo controlando PDVSA desde la vicepresidencia, después directamente. Entonces, todos los casos de corrupción de PDVSA que están bajo investigación criminal de Estados Unidos son de su responsabilidad, son bajo su administración”.

Delcy Rodríguez es "la directora de la funeraria”: consultor de la Dea

El consultor de la Dea describió a Delcy y a su hermano Jorge Rodríguez como individuos movidos por una "ambición desmedida", la cual los llevó a intentar negociar su propia permanencia en el poder a espaldas de Maduro. Rodil detalló cómo Delcy intentó posicionarse ante el gobierno estadounidense como una figura de transición, una jugada que no resultó como esperaba: "Ella negoció pensando que el presidente Trump la estaba invitando a una fiesta y se encontró ahora con que la invitaron a un funeral. Esto es un funeral del cartel... Ella pensó que le iban a dejar encargada para concluir el mandato de Maduro, pero esto es un gobierno ilegítimo. Ella es simplemente la directora de la funeraria".



El consultor, además le atribuyó a la presidenta interina responsabilidades directas en violaciones de derechos humanos, mencionando órdenes para "mandar a torturar estudiantes" desde sus posiciones de poder.



El poder de Jorge Rodríguez en el régimen, según consultor de la Dea

En cuanto a su hermano, Jorge Rodríguez, el investigador lo vinculó directamente con el control de la infraestructura electoral a través de un complejo entramado de software diseñado para manipular resultados. Rodil explicó que Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello estaban detrás de la propiedad corporativa de empresas que manejaban el sistema de votación, permitiendo al régimen perpetuarse mediante el fraude.



Finalmente, Rodil advirtió que el futuro para los hermanos Rodríguez es sombrío si no facilitan una transición ordenada, citando que el gobierno de Estados Unidos posee investigaciones criminales muy avanzadas en su contra. Según el consultor, el mensaje de la administración estadounidense es claro para la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez: “Hoy en día está más consciente de que si ella no cumple con lo que tiene que cumplir, lo que le está demandando el gobierno de Estados Unidos, ella tiene un futuro, como lo dijo el presidente Trump, ‘peor que el de Maduro’”.

Publicidad

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias