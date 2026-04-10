Así se vio el reingreso de la tripulación Artemis II: Estación Espacial captó fascinantes imágenes

La misión Artemis II culminó con éxito este 10 de abril después del amerizaje de la cápsula Orión. Aproximadamente desde las 6:00 p. m. (hora local de Colombia) iniciaron los minutos más cruciales de este proceso. Los ojos de la humanidad estuvieron puestos tanto en la Tierra como en la Estación Espacial Internacional (ISS). La NASA compartió imágenes de cómo se vio el reingreso de la nave espacial a la atmósfera.

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Parte del equipo a bordo de la Estación captó imágenes de la estela que iba dejando la nave Orión a su paso después de desprenderse del módulo de servicio. Con eso, inició la navegación independiente de la cápsula para ingresar a una velocidad de miles de kilómetros por hora a la atmósfera, de vuelta a casa.

Así lo narró la cuenta oficial de uno de los astronautas de la Agencia Espacial, Chris Williams: “¡Nuestro euipo captó un vistazo a la tripulación de Artemis II mientras reingresaban de su viaje a la Luna! Primero vimos una luz brillante y un rastro mientras el módulo de servicio se quemaba”. Y es que esta parte es desechable, a diferencia de la cápsula. Williams detalla que, si bien no se vio la estructura que mide aproximadamente más de 3 metros, sí lograron observar un “sendero húmedo” que dejó en una parte superior de la atmósfera.

