En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
GUERRA COMERCIAL ECUADOR Y COLOMBIA
ARTEMIS II
EMERGENCIA ECONÓMICA
PALOMA VALENCIA
FENÓMENO EL NIÑO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Así se vio el reingreso de la tripulación Artemis II: Estación Espacial captó fascinantes imágenes

Así se vio el reingreso de la tripulación Artemis II: Estación Espacial captó fascinantes imágenes

La cápsula Orión se desprendió del módulo de servicio antes de entrar a la atmósfera terrestre. La NASA compartió fotografías sorprendentes.

Por: María Paula Rodríguez Rozo
Actualizado: 10 de abr, 2026
Comparta en:
Amerizaje Artemis II
El equipo de la ISS tomó las fotografías
NASA

La misión Artemis II culminó con éxito este 10 de abril después del amerizaje de la cápsula Orión. Aproximadamente desde las 6:00 p. m. (hora local de Colombia) iniciaron los minutos más cruciales de este proceso. Los ojos de la humanidad estuvieron puestos tanto en la Tierra como en la Estación Espacial Internacional (ISS). La NASA compartió imágenes de cómo se vio el reingreso de la nave espacial a la atmósfera.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Parte del equipo a bordo de la Estación captó imágenes de la estela que iba dejando la nave Orión a su paso después de desprenderse del módulo de servicio. Con eso, inició la navegación independiente de la cápsula para ingresar a una velocidad de miles de kilómetros por hora a la atmósfera, de vuelta a casa.

Últimas Noticias

  1. Artemis II: inician maniobra desde la órbita lunar para ajustar trayectoria de regreso a la Tierra
    Fotografía tomada desde la cápsula de la misión Artemis II en la órbita lunar.
    NASA
    MUNDO

    Donald Trump anticipa más viajes a la Luna y futura misión a Marte tras amerizaje de Artemis II

  2. Artemis II
    Fotos: NASA / AFP
    MUNDO

    Así fue el amerizaje de Artemis II en la Tierra: primeras imágenes del regreso de los astronautas

Así lo narró la cuenta oficial de uno de los astronautas de la Agencia Espacial, Chris Williams: “¡Nuestro euipo captó un vistazo a la tripulación de Artemis II mientras reingresaban de su viaje a la Luna! Primero vimos una luz brillante y un rastro mientras el módulo de servicio se quemaba”. Y es que esta parte es desechable, a diferencia de la cápsula. Williams detalla que, si bien no se vio la estructura que mide aproximadamente más de 3 metros, sí lograron observar un “sendero húmedo” que dejó en una parte superior de la atmósfera.

Publicidad

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Artemis II

Nasa

Publicidad

Publicidad

Publicidad