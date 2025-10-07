En vivo
Solicitar visa americana en otro país ya no será posible, confirma Estados Unidos: hay otros cambios

Además, los menores de 14 años y mayores de 79 años ya no están exentos de entrevista y deberán presentarse físicamente para una entrevista con un oficial consular. ¿En cuánto quedó la visa?

Por: Ángela Urrea Parra
Actualizado: 7 de oct, 2025


Visa Travel Center - Getty Images

