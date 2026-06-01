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Noticias Caracol  / MUNDO  / Bebé está entre los ocho muertos que hubo tras el incendio de un bus que se accidentó

Bebé está entre los ocho muertos que hubo tras el incendio de un bus que se accidentó

El vehículo chocó contra la barandilla de una autopista. Las causas del siniestro son desconocidas.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Bus en Truqía
Así quedó el bus.
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Al menos ocho personas, entre ellas un bebé, han muerto este domingo en un accidente de autobús en Turquía, al incendiarse el vehículo tras chocar con la barandilla de la calzada en la provincia occidental de Denizli, informa la prensa turca.

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El accidente tuvo lugar de madrugada en la autopista, de tres carriles en cada dirección, que comunica la ciudad de Esmirna, en la costa egea, con Antalya, en la orilla del Mediterráneo, a una distancia de 450 kilómetros.

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El autobús, procedente de Esmirna y con destino a Antalya, con 38 pasajeros y tres empleados a bordo, había recorrido aproximadamente la mitad del trayecto cuando chocó por causas desconocidas contra el quitamiedos a la derecha y se incendió.

Ocho personas murieron, entre ellas un bebé de 9 meses, y 33 resultaron heridas y han sido llevados a los hospitales de la zona, informa la agencia turca Anadolu.

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Hoy es el último día del periodo vacacional de la fiesta del Cordero, celebrada el miércoles pasado, que incluye tres días y medio de festivos oficiales y permite a muchos ciudadanos planificar una estancia en la playa de un fin de semana al siguiente.

En Turquía, país de 85 millones de habitantes, se registran anualmente unos 6.500 muertes por accidentes de tráfico (contabilizando fallecimientos hasta 30 días después del incidente).

Más de 50 millones de personas utilizan cada año autobuses interurbanos y aunque no hay desgloses sobre los accidentes en transporte público, la prensa denuncia que estos suelen ser consecuencia del cansancio del conductor en viajes de muchas horas.

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EFE

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