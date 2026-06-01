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Noticias Caracol  / MUNDO  / Un avión con destino a España regresó al aeropuerto por un altavoz Bluetooth llamado "bomba"

Un avión con destino a España regresó al aeropuerto por un altavoz Bluetooth llamado "bomba"

El vuelo atravesaba el océano Atlántico cuando se presentó esta falsa emergencia.

Por: EFE
Actualizado: 1 de jun, 2026
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Vuelo de United Airlines es interrumpido por un insólito motivo: el piloto olvidó su pasaporte
Pasajeros fueron evacuados.
Getty Images

Un avión de United Airlines, que cubría la ruta entre Newark (New Jersey) y Palma de Mallorca (España), tuvo que regresar poco después de iniciar el vuelo por un dispositivo Bluetooth al que un pasajero había bautizado como 'bomba', según informaron pasajeros a varios medios.

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A las 17:58 horas del sábado, el avión despegó del Aeropuerto Internacional Newark Liberty (EWR) con destino Palma de Mallorca y aproximadamente dos horas después, cuando estaba en medio del Atlántico, regresó al aeropuerto de origen por una emergencia de seguridad.

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Según explicaron algunos pasajeros al portal especializado AirLive, la tripulación del avión ordenó a los pasajeros que desconectaran todos los dispositivos Bluetooth inmediatamente.

Los auxiliares de vuelo explicaron que se trataba de una orden proveniente de las oficinas centrales de United en Chicago y advirtieron de que si no se apagaban todos los dispositivos el avión debería regresar.

"Dijeron que una persona había hecho algo con el Bluetooth que ponía en peligro la seguridad del vuelo", explicó un pasajero al medio.

Tras varias solicitudes y un último aviso de un minuto, al menos dos dispositivos se mantuvieron encendidos.

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Ante la negativa a desconectarlos, los pilotos tomaron la decisión de regresar.

De acuerdo con una grabación de audio de la conversación entre los pilotos y el control de tráfico aéreo, la amenaza fue originada por un dispositivo bautizado con "cierta palabra de cuatro letras".

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Pasajeros explicaron a medios especializados en aviación que se trataba de 'BOMB', bomba en inglés.

Los dispositivos Bluetooth, como pueden ser unos auriculares, se pueden rebautizar y el nuevo nombre se puede ver desde cualquier dispositivo cercano conectado.

Tras aterrizar en Newark, los pasajeros fueron evacuados con sus pasaportes y sus teléfonos mientras el personal de seguridad inspeccionaba la aeronave.

Al final las autoridades corroboraron que solo se trataba del nombre de un dispositivo y detuvieron al culpable, un adolescente de 16 años, según los medios.

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Todavía no se conocen los cargos que presentarán sobre él, pero podría acarrear graves consecuencias legales.

EFE

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