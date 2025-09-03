Publicidad

MUNDO  / Universitaria de 21 años es acusada de esconder el cuerpo de su bebé muerto: esto se sabe del caso

Universitaria de 21 años es acusada de esconder el cuerpo de su bebé muerto: esto se sabe del caso

Las autoridades del estado e Kentucky, en Estados Unidos, dieron a conocer que están investigando la muerte de un bebé recién nacido. La madre del infante, una joven universitaria, habría ocultado que lo dio a luz.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: septiembre 03, 2025 08:36 p. m.
Esta es la joven acusada de ocultar el cuerpo de su bebé muerto.
NBC News/Universidad de Kentucky