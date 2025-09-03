Universitaria de 21 años es acusada de esconder el cuerpo de su bebé muerto: esto se sabe del caso

La Policía del estado de Kentucky, en Estados Unidos, se encuentra investigando la extraña muerte un bebé recién nacido. El cuerpo del infante fue hallado envuelto en una toalla y dentro de una bolsa de basura dentro de un armario. La madre, una joven de 21 años, fue arrestada y acusada de ocultar el cuerpo de su bebé.

La joven arrestada fue identificada como Laken Ashlee Snelling, estudiante de último año de la Universidad de Kentucky y que hace parte del equipo competitivo de STUNT, una disciplina similar al de las animadoras. De acuerdo con información compartida por NBC News, la joven universitaria fue arrestada el pasado domingo 31 de agosto. La mujer fue ingresada al Centro de Detención del Condado de Fayette en Lexington.



¿Qué se sabe de la muerte del bebé recién nacido?

La citación de arresto de la Policía de Lexington, obtenida por el medio local WLEX, afiliada de NBC, dice que los uniformados acudieron a la residencia de la joven el pasado miércoles 27 de agosto en la mañana. La Policía recibió información de que un bebé muerto se encontraba dentro de un armario.

"El bebé fue localizado envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra", dice la citación, en la que se agrega que las autoridades entrevistaron a Snelling y ellas les dijo que había dado a luz al bebé e intentó ocultar la evidencia de su nacimiento.



"Es esencial realizar análisis microscópicos exhaustivos para determinar la causa de la muerte. Esta muerte afecta a muchas personas en nuestro estado vecino, Tennessee, así como en la Commonwealth. Actualmente estamos llevando a cabo una investigación exhaustiva y metódica para garantizar que se consideren cuidadosamente todos los hechos", se lee en un informe del forense del condado de Fayette, que indica que por el momento la causa de muerte del bebé es indeterminada.

Snelling recuperó su libertad ayer, pero tuvo que pagar una fianza de 100.000 dólares, de acuerdo con documentos judiciales compartidos por el medio citado. Los documentos judiciales indican que fue puesta bajo arresto domiciliario en la casa de sus padres en Jefferson City, Tennessee, a unos 320 kilómetros de donde fue arrestada en Kentucky.

