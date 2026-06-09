Búsqueda en internet ayudó a descubrir a mujer de 37 años que fingió ser una menor de 12

Una mujer de 37 años fue arrestada en Brasil después de admitir que durante más de un año se hizo pasar por una niña de 12 años, logrando integrarse a una familia que la acogió como si fuera su hija. El caso salió a la luz gracias a una búsqueda en internet realizada por una familiar que empezó a dudar de la historia que la mujer había construido.



La detenida fue identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, quien utilizaba el nombre de Gabriele para presentarse ante quienes la rodeaban. Según la Policía Civil de Santa Catarina, la mujer es investigada por presunto fraude y robo de identidad.

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El caso ocurrió en Joinville, ciudad ubicada en el estado de Santa Catarina, y ha causado conmoción por el tiempo durante el cual la mujer logró mantener el engaño sin ser descubierta.



¿Cómo logró ganarse la confianza de una familia?

De acuerdo con las autoridades, Amanda llegó a Joinville buscando ayuda en una iglesia. Allí relató que había huido del estado de Pará tras haber sufrido abusos, una historia que despertó la solidaridad de los integrantes de la comunidad religiosa.

Con el paso de los meses, una familia decidió abrirle las puertas de su hogar y brindarle protección. Según la investigación, la mujer permaneció aproximadamente 14 meses viviendo con la pareja que la acogió y que llegó a considerarla una hija.



Incluso, los integrantes de la familia iniciaron trámites relacionados con una posible adopción formal.



El investigador Rodrigo Bueno Gusso explicó que la sospechosa logró construir una relación de confianza con quienes la rodeaban.

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“Logró manipular emocionalmente a la familia. Era una familia con una buena situación económica, así que tuvo una adolescencia muy tranquila. Durante el tiempo que estuvo con la familia, no recibió dinero directamente, pero sí recibió todo lo bueno y lo mejor”, afirmó de acuerdo con medios brasileños.

Durante ese periodo fue tratada como una menor de edad. Las autoridades señalaron que la familia llegó a organizar una celebración por su supuesto cumpleaños número 12 y le acondicionó una habitación decorada con elementos infantiles.



Una búsqueda en internet permitió descubrir la verdad

El engaño comenzó a desmoronarse cuando una familiar de la pareja que acogió a Amanda empezó a sospechar de su verdadera identidad.

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De acuerdo con la Policía Civil, esta persona nunca estuvo completamente convencida de que la mujer fuera una menor de edad. Por ello decidió realizar búsquedas en internet para intentar verificar algunos aspectos de la historia.

Fue entonces cuando encontró información relacionada con un caso similar ocurrido anteriormente en Río de Janeiro. Tras conocer esos antecedentes, compartió los hallazgos con el padre adoptivo, quien decidió acudir a las autoridades para reportar la situación.

A partir de ese momento, la Policía profundizó las investigaciones y descubrió que Amanda ya había sido vinculada con hechos parecidos en diferentes regiones de Brasil.

Además, según la Policía Civil, Amanda desarrolló distintos comportamientos para sostener la imagen de una niña ante quienes convivían con ella.

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La investigación indica que utilizaba con frecuencia juguetes, biberones y chupetes. Además, las autoridades señalaron que simulaba episodios de pánico y otras situaciones que contribuían a reforzar la historia que había construido.

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Los investigadores también sostienen que afirmaba falsamente padecer autismo y otras condiciones médicas para justificar características físicas que no coincidían con la edad que decía tener.

Asimismo, aseguraba que algunos rasgos propios de una persona adulta eran consecuencia del uso forzado de hormonas durante su infancia, relato que acompañaba con historias sobre presuntos abusos sufridos años atrás.

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Las autoridades también revelaron que evitó asistir a la escuela. Según la investigación, argumentaba sentir miedo y aseguraba que su supuesto padre biológico podría encontrarla y separarla de su nueva familia.

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“Sus padres adoptivos la cuidaron y la trataron como a una niña porque ella fingía serlo. Intentaron matricularla en la escuela, pero ella se negó, diciendo que tenía miedo, inventando una historia de que su padre biológico se enteraría y la separaría de su familia adoptiva”, explicó el jefe de policía.

Según la Policía Civil, Amanda utilizaba estrategias similares en distintos lugares del país y acostumbraba presentarse como una adolescente usando identidades diferentes.

Los investigadores señalaron que existen antecedentes de situaciones semejantes en estados como São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul y Goiás.

Tras ser detenida en Joinville, Amanda Maria Souza de Oliveira confesó los hechos durante un interrogatorio formal, según informaron las autoridades.

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Posteriormente fue trasladada a la prisión regional de la ciudad, donde permanece a disposición de la justicia mientras avanzan las investigaciones por los presuntos delitos de fraude y robo de identidad.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co