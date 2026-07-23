¿Por qué EE. UU. pide que le den inmunidad judicial a Delcy Rodríguez?

La Administración de Donald Trump pidió al Departamento de Justicia de Estados Unidos que garantice la inmunidad judicial de la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Así lo solicitó el asesor jurídico del Departamento de Estado, Reed Rubinstein, en una carta enviada el pasado 11 de julio al fiscal general adjunto de Estados Unidos, Brett Shumate.

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En la misiva, se recuerda que desde el pasado 5 de marzo reconoce oficialmente a Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela tras asumir el poder de forma interina después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero. "En consecuencia, el Departamento de Estado solicita que el Departamento de Justicia presente cuanto antes ante el tribunal distrital una sugerencia de inmunidad, informándole de lo anterior a la mayor brevedad", apunta el documento.

Desde la captura de Maduro, el Gobierno de Trump ha estrechado relaciones con el Gobierno interino de Rodríguez, quien fuera vicepresidenta del régimen chavista, mientras la líder opositora María Corina Machado insiste en su intención de regresar a Venezuela para impulsar una transición democrática en el país. (Lea también: ¿Delcy Rodríguez pactó algo con EE. UU. antes de la captura de Maduro en Venezuela? Esto respondió)



¿Cómo beneficia la inmunidad judicial a Delcy Rodríguez?

Rodríguez enfrenta una demanda civil ante un tribunal del Distrito Sur de Florida, en Miami, por presuntos secuestros, torturas y actos terroristas vinculados al chavismo. El pasado 15 de julio, tras la carta enviada por el Departamento de Estado, el juez ordenó una indemnización de 314 millones de dólares en este caso, aunque Delcy Rodríguez fue excluida del fallo, que sí afecta a Maduro y a otros cargos chavistas.



El Gobierno de Trump pidió en la carta a la Fiscalía que tome nota de "la especial importancia" que tiene para Estados Unidos que el caso contra Rodríguez sea desestimado, dadas "las significativas implicaciones de política exterior que tendría una actuación de ese tipo". El texto revela que la Embajada de Venezuela en Estados Unidos ha pedido al Departamento de Estado que certifique la inmunidad de Rodríguez en este caso. "La presidenta Rodríguez, como jefa de Estado en funciones de un Estado extranjero, goza de inmunidad mientras permanezca en el cargo frente a la jurisdicción del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en este caso", considera la Administración de Trump. (Lea también: Venezolanos en el exilio piden a EE. UU. romper relaciones con Delcy Rodríguez tras la tragedia)



¿Qué ha pasado con las elecciones en Venezuela?

El gobierno interino iniciará un plan de trabajo con algunos miembros de la oposición el primero de agosto, según dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, tras las reuniones que ha sostenido la dirigente opositora exiliada Dinorah Figuera -que cuenta con el respaldo de Washington- en Caracas con representantes del gobierno de la presidenta interina.



En respuesta al anuncio de Rodríguez, Figuera dijo en un mensaje en X que asumía "el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral (...) que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela". Según un comunicado de los exparlamentarios opositores del que se hizo eco la opositora en X, la agenda priorizará "el fortalecimiento de las instituciones democráticas, del sistema electoral, y el restablecimiento de las garantías para la participación política".

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Entretanto, Leopoldo López, que se exilió en España en 2020, expresó que su país necesita celebrar elecciones cuanto antes y "para poder llegar a esas elecciones necesitamos un nuevo consejo electoral, un nuevo CNE, como lo llamamos en Venezuela". En un evento organizado por la organización Freedom House en Washington, dijo que "más que hablar de cuándo se celebrarán las elecciones, es importante hablar de cuáles son las condiciones necesarias para que tengan lugar". "Espero que eso suceda en 2026, que acabemos 2026 con un nuevo consejo electoral", añadió.

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP