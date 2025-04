Capturan a hombre señalado de cometer actos sexuales con un cadáver en el metro de Nueva York

La policía de Nueva York, en Estados Unidos, ha confirmado que capturó a Félix Rojas, un hombre de 44 años acusado de realizar actos sexuales con un cadáver en el metro de la ciudad . Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 9 de abril y las autoridades hicieron públicas las fotos del hombre para que los ayudaran a dar con su paradero y acusarlo formalmente por violación en primer grado.

Las imágenes de los actos de Rojas fueron grabados por las cámaras de seguridad del metro de Nueva York y son las pruebas que las autoridades tienen en su contra. Este caso se hizo popular a nivel mundial porque fueron sorprendentes los hechos que ocurrieron en el sistema de transporte, señalando que un hombre sin casa murió por causas naturales en un vagón y, cuando Rojas lo vio, abusó del cadáver.

¿Quién es el culpable?

Tres semanas después de lo ocurrido, se confirmó que Félix Rojas, un hispano de 44 años, fue capturado por los cargos de violación en primer grado. Los detalles de su detención no han sido confirmados por las autoridades, pues algunos reportes de los medios estadounidenses indicaron que fue capturado cuando fue reconocido por agentes en una estación del metro y en otras publicaciones se señaló que fue el mismo Rojas el que se entregó a las autoridades.

La imagen de Rojas, quien vive en el barrio de Bensonhurst, en Brooklyn, le dio la vuelta al mundo ante lo increíbles que son los actos que cometió en el medio de transporte. Vestido con pantalón oscuro, saco amarillo, chaqueta grande de color negro y una gorra, así se le vio al hombre en las grabaciones de las cámaras de seguridad y en los carteles que las autoridades pegaron en las estaciones del metro de Nueva York para encontrarlo. Además, el hombre también fue acusado de intento de hurto mayor, pero él no se declaro culpable.

Fotos: Departamento de Policía de Nueva York

¿Quién era la víctima?

Así como las autoridades lograron identificar a Félix Rojas, también identificaron al hombre que murió en el metro y que fue víctima de sus abusos. Se trataba de Jorge González, de 37 años, un hombre que murió por causas naturales en un vagón del metro de Nueva York, según el Departamento de Policía de Nueva York.

Teresa, su esposa, confirmó a The New York Post que González padecía de alcoholismo y cirrosis hepática. La mujer reveló que se conocieron en su país natal cuando ella tenía 15 años, nueve años después se casaron y decidieron emigrar a los Estados Unidos. "Podíamos ir a comer filete o sushi a un buen sitio o al mismo tiempo ir a comer tacos a la esquina y cosas por el estilo. Eso era algo que yo no podía hacer con otros amigos", aseguró.

En una información preliminar se había indicado que la víctima era un hombre 'sintecho', como se denomina en Estados Unidos a alguien que ha sido despojado de sus bienes y habita en lugares de beneficencia. pero ahora que se conoce su identidad también se reveló que era un padre de familia.

¿Cómo ocurrieron los hechos?

Según las imágenes de las cámaras de seguridad, la víctima se subió a un tren de la línea R del metro sobre las 8:00 de la noche y murió por causas naturales en algún punto del trayecto. Según reveló The New York Times, el cuerpo duró en el vagón hasta las 11:00 de la noche, hora a la que abordó el mismo tren el agresor. Al principio, Rojas empezó a tocar al muerto y buscar objetos de valor o dinero en sus bolsillos.

Después de esto, procede a cometer actos sexuales con el cadáver en el vagón. Las autoridades indican que Félix Rojas realizó o intentó realizar varios actos de índole sexual con el cuerpo sin vida de González, tanto que han detallado que bajó el cadáver del asiento al suelo y sus actos duraron varios minutos. De la misma forma, antes de que esto sucediera, una mujer también se percató del cadáver en el vagón y le hurtó sus pertenencias, por lo que también está siendo buscada por las autoridades.

Mujer que robó y hombre que abusó de un cadáver en el metro - Fotos: Departamento de Policía de Nueva York

