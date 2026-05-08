Hallan restos cerca de casa de Nancy Guthrie, madre desaparecida de la periodista Savannah Guthrie

Desde hace más de tres meses, las autoridades de Arizona mantienen activa una intensa búsqueda para esclarecer la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la periodista y presentadora de televisión Savannah Guthrie. Ahora un nuevo detalle en el caso volvió a generar conmoción luego de que se reportara el hallazgo de restos humanos cerca de la vivienda de la mujer de 84 años, desaparecida desde el pasado 31 de enero en Tucson.



El reciente descubrimiento encendió nuevamente las alarmas en torno a la investigación. Sin embargo, la Policía de Tucson informó que el hueso humano encontrado el pasado 7 de mayo en la intersección de North Craycroft Road y East River Road, a unos 11 kilómetros de la residencia de Nancy Guthrie en el sector de Catalina Foothills, no estaría relacionado con un crimen reciente, según el comunicado conocida por People.

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De acuerdo con el comunicado entregado por las autoridades, el hallazgo corresponde a una “investigación antropológica prehistórica” y no tiene carácter delictivo. En el análisis participaron especialistas del Departamento de Antropología de la Universidad de Arizona y de la Oficina del Médico Forense del Condado de Pima.



¿En qué va el caso?

Pese a ello, la desaparición de Nancy Guthrie continúa siendo uno de los casos que más atención ha despertado en Estados Unidos durante los últimos meses. Las autoridades sostienen la hipótesis de que la mujer habría sido secuestrada de su casa por un hombre enmascarado que fue captado por cámaras de seguridad durante la madrugada del 1 de febrero.

Las imágenes difundidas muestran a un individuo acercándose a la vivienda con una pistola visible en la cintura antes de intentar desactivar el sistema de vigilancia. Desde entonces, investigadores locales y agentes federales han trabajado para identificar al sospechoso y determinar el paradero de la mujer.



Uno de los elementos clave del caso es el hallazgo de sangre de Nancy fuera de la vivienda, además de una muestra de “ADN mixto” que sigue siendo examinada. Según se explicó previamente, este tipo de evidencia contiene material genético de varias personas, lo que dificulta aislar un perfil específico.



Fuentes cercanas a la investigación señalaron a ABC News que el FBI está utilizando tecnología avanzada para analizar la muestra genética, luego de que esta fuera enviada desde un laboratorio privado de Florida que colabora con el Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

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El sheriff del condado, Chris Nanos, aseguró en declaraciones previas a NBC News que los investigadores creen conocer el posible móvil detrás del caso, aunque todavía no tienen certezas absolutas.

“Creemos saber por qué (el secuestrador) hizo esto y creemos que fue un ataque premeditado, pero no estamos completamente seguros”, afirmó Nanos. El funcionario también pidió a la comunidad mantenerse alerta mientras continúa la investigación.

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Asimismo, expertos en criminología y perfilación criminal participaron recientemente en un especial televisivo dedicado al caso, donde analizaron el posible comportamiento del sospechoso. La criminóloga y abogada Dra. Casey Jordan consideró que el autor probablemente residía en la zona, aunque pudo haber abandonado el lugar después de que el caso se hiciera público.

Por su parte, el psicólogo forense Dr. Gary Brucato describió al posible responsable como “alguien con una personalidad de algún modo cruel, sádica y calculadora”.

Mientras avanza la investigación, el FBI mantiene vigente una recompensa de 100.000 dólares por información que permita encontrar a Nancy Guthrie o capturar a los responsables. Posteriormente, Savannah Guthrie y su familia elevaron la recompensa hasta un millón de dólares y además realizaron una donación de 500.000 dólares al Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados.

La desaparición de Nancy Guthrie continúa rodeada de interrogantes y mantiene en vilo tanto a las autoridades como a la familia de la reconocida periodista estadounidense.

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HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co