Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MURIÓ MIGUEL URIBE
MARÍA CLAUDIA TARAZONA
DUELO NACIONAL
GUSTAVO PETRO
LUIS FERNANDO MURIEL
DAYRO CON SUSO
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Noticias Caracol  / MUNDO  / Catador de piscinas: el trabajo por el que una empresa internacional paga hasta 8 millones de pesos

Catador de piscinas: el trabajo por el que una empresa internacional paga hasta 8 millones de pesos

Una compañía está buscando al primer catador de piscinas, quien estará encargado de brindar confianza a sus clientes. ¿Cuáles son las condiciones del empleo?

Catador de piscinas
La persona contratada deberá verificar las condiciones de las piscinas -
Foto: Freepik
Por: María Paula González
|
Actualizado: agosto 12, 2025 06:59 a. m.

Son muchas las personas que a diario están buscando ofertas de empleo interesantes y con un buen pago, ya sea porque están desempleados o porque quieren cambiar de empleo. En medio de esa búsqueda, en España se ha hecho tendencia una oferta laboral muy atractiva para el verano, pues la empresa Cocopool ha abierto la vacante para el primer catador de piscinas oficial (CPO) en el país.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

Aunque se trata de un trabajo poco convencional y, aparentemente, el primero de este tipo, la oferta de empleo se hace llamativa a nivel internacional no solo por lo atractivo que le parece a algunos el cargo, sino también por el dinero que pueden ganar por desempeñarlo. Las condiciones del empleo también fueron detalladas.

¿En qué consiste el trabajo de 'catador' de piscinas?

Cocopool es una startup que se dedica al alquiler de piscinas privadas y por eso quieren encontrar al candidato ideal para catar las piscinas que tienen disponibles. "Queremos que reservar una piscina a través de Cocopool sea una experiencia perfecta desde el primer minuto. Por eso ponemos en marcha esta iniciativa pionera, que combina un trabajo soñado con una misión muy concreta: verificar que cada piscina esté en condiciones óptimas antes de que llegue el siguiente usuario", explicó Gerard Xalabardé, CEO de la compañía.

Últimas Noticias

  1. Felipe Hernández vivía en Murcia, España.
    Felipe Hernández vivía en Murcia, España.
    Redes sociales

    Los llamados de ayuda del hombre que murió tras golpiza de sus hijos: "Maltratado durante años"

  2. Tren China
    El tren recorre países como China, Rusia o Tailandia. -
    Foto: Pexels (imagen de referencia)

    Joven sobrevive milagrosamente tras colgarse de la puerta de un tren de alta velocidad

Tal y como lo indica el nombre del cargo, la persona que sea contratada como catador de piscinas oficial tendrá la importante labor de verificar que todas las piscinas de la red estén en perfectas condiciones antes de ser arrendadas. Pero eso no es todo. Esta persona también se convertirá en imagen de la compañía y deberá crear contenido llamativo, divertido y comercial en redes sociales para generar confianza a los clientes a través de su propia experiencia.

Publicidad

Para el desarrollo de su trabajo la compañía le entregará al empleado un kit de análisis de agua y afirmación específica con los que podrá realizar de la mejor manera los chequeos químicos y físicos de cada piscina para asegurarse de que esté en condiciones óptimas. "Este puesto es mucho más que un 'trabajo viral', es parte de nuestro compromiso con la calidad", agregó el CEO.

Esta innovadora propuesta laboral llega en medio del verano, estación que se está viviendo actualmente y hasta mediados del mes de septiembre en España. Por esta temporada calurosa y vacacional en el país europeo el alquiler de piscinas privadas tiene una alta demanda.

¿Cuánto pagan y cómo aplicar?

La oferta publicada por la empresa en LinkedIn señala también que el sueldo mensual por este trabajo viral es de 1.859 euros, lo que en pesos colombianos es un poco más de $8.600.000, pago que incluye posibles variables, alojamiento y desplazamientos que tendrá que realizar el empleado para probar cada piscina privada.

Publicidad

Para aquellos a los que les ha llamado la atención este 'trabajo de ensueño', se puede aplicar a través de la red social de ofertas laborales. Para aplicar, en la página tendrán que completar un formulario con todos los datos solicitados. Tras algunos días de evaluación de los perfiles, el equipo de contratación de la compañía se pondrá en contacto con los finalistas, quienes serán entrevistados y solo uno se quedará con el puesto.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

España