INCENDIO EN SUIZA
AUMENTO GASOLINA
PASAJE TRANSMILENIO 2026
TEMBLOR EN COLOMBIA
AUMENTO UPC
LUIS DÍAZ

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
MUNDO  / Maduro celebra "la unión a toda prueba" de Venezuela y China en medio de tensión con Estados Unidos

Maduro celebra "la unión a toda prueba" de Venezuela y China en medio de tensión con Estados Unidos

Esta declaración se dio a propósito de la visita de Qiu Xiaqi, enviado especial del mandatario Xi Jinping a Caracas, en momentos e que la nación sudamericana enfrenta tensiones con Washington por el despliegue militar en el mar Caribe.

Por: EFE
Actualizado: 2 de ene, 2026
Editado por: William Moreno Hernández
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
AFP

