Descubren a cirujano que se congeló las piernas para que se las amputaran, todo por una fantasía

En el Reino Unido hay conmoción tras la revelación que hicieron las autoridades sobre Neil Hopper, un famoso cirujano del NHS que fue apodado hace algunos años como 'el cirujano más valiente del Reino Unido' y que con su historia cautivó incluso en programas de televisión. Ahora se determinó que toda su historia de vida fue una farsa y que, realmente, todo fue producto de una retorcida fantasía sexual del médico.

Hopper se hizo famoso en 2019, cuando medios británicos empezaron a divulgar su historia y entrevistarlo por lo que ellos creían era una historia inspiradora. El hombre era un cirujano al que, tras sufrir una sepsis, tuvieron que amputarle ambas piernas. Después de la complicada operación, el hombre siguió desempeñando su labor en los hospitales, lo que le dio gran admiración y el apodo de 'el cirujano más valiente del Reino Unido'.

En una de las entrevistas que el cirujano concedió en ese entonces para la prensa británica, detalló que se contagió de una enfermedad que tenía síntomas similares a una gripe luego de un viaje de campamento familiar. Cuando su situación empeoró lo llevaron al hospital y le dijeron que tenía una sepsis.



El apodo de 'valiente' lo recibió porque, según contó, en ese momento las opciones que tenía era someterse a múltiples cirugías de injertos de piel para salvar sus extremidades, pero como esto no garantizaba que funcionara, aceptó que le amputaran ambas piernas. "Opté por no tener cientos y cientos de operaciones, sino solo una para solucionarlo", dijo en This Morning en ese entonces.



¿Cómo descubrieron que todo era mentira?

La falsa historia de Neil Hopper quedó al descubierto luego de que las autoridades detuvieran a Marius Gustavson, más conocido en el mercado negro de internet como 'Eunuch Maker'. El hombre de 49 años fue encarcelado de por vida el año pasado por liderar una red de modificación corporal extrema.

El mismo Gustavson se hizo extirpar el pene con un cuchillo de cocina, se quitó la punta del pezón y hasta se congeló una de sus piernas para que se la amputaran; pero también lideró castraciones masculinas, extirpaciones de pene y otros procedimientos en personas de tan solo 16 años.

¿Cómo relacionaron a este hombre con el querido y admirado cirujano Neil Hopper? Pues bien, la Fiscalía encontró que Gustavson y Hopper habían intercambiado mensajes en años anteriores y que el cirujano le había comprado tres videos en los que se veía el momento en el que a varios hombres les extirpaban los genitales voluntariamente.

Con estas pruebas las autoridades citaron a declarar a Neil Hopper, para descubrir su relación con Gustavson. Finalmente, la retorcida verdad salió a la luz. El cirujano reconoció que nunca estuvo enfermo. Las lesiones en sus piernas se las causó él mismo en su casa colocándose cantidades exageradas de hielo seco, todo esto cuando su familia se encontraba de viaje, y luego de intercambiar mensajes con el hombre noruego, quien le contó cómo había logrado la amputación de su pierna.

"Es evidente por los mensajes que el Sr. Hopper deseaba ser amputado y siempre había sido algo con lo que había soñado. Algo con lo que ha estado obsesionado y ha tenido un interés sexual en convertirse en amputado", detalló el fiscal Nicholas Lee.



La condena por el engaño

Neil Hopper fue condenado a 32 meses en prisión por fraude, ya que después de que le amputaran sus dos piernas reclamó 466.000 libras esterlinas en seguros médicos. El cirujano se declaró culpable ante el Tribunal de la Corona de Truro de dos cargos de fraude por falsa representación relacionados con reclamaciones a compañías de seguros. También admitió tres cargos por posesión de imágenes pornográficas extremas.

Más allá de lo perturbador del caso, expacientes de Hopper se cuestionan sus propias cirugías. A lo largo de sus años profesionales, Hopper realizó muchas cirugías exitosas, entre ellas algunas amputaciones, por lo que algunos de los pacientes se preguntan si realmente tenían que ser amputados o Hopper se aprovechó de ellos para satisfacer su extraña obsesión. Al respecto, un portavoz del NHS señaló que "los cargos no están relacionados con la conducta profesional del Sr. Hopper y no ha habido evidencia que sugiera algún riesgo para los pacientes".

