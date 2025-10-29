Conmovedor momento: policía rescató gatito atrapado en un camión y lo adoptó

A veces las historias de heroísmo ocurren en los lugares más inesperados, como debajo de un camión de comida en Nueva York. Así comenzó la historia del oficial Frank Squillante, un policía del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) que, sin saberlo, terminaría convirtiéndose en el héroe y nuevo dueño de una pequeña gata callejera.



¿Qué fue lo que pasó?

El jueves 9 de octubre de 2025, alrededor de las 8:20 de la noche, en una zona de Midtown algo inusual llamó la atención de decenas de personas. Todos rodearon un camión de comida estacionado en las cercanías del lado sur de Central Park, mirando hacia el suelo, preocupados. Entre el ruido de los motores y las luces del tráfico, se escuchaba un maullido débil.

“Había un grupo de unas 20 personas rodeando el camión”, relató Squillante al medio amNewYork. “Nos acercamos y alguien nos dijo: ‘¡Hay un gato atrapado debajo del vehículo!’”.

La patrulla del NYPD se detuvo y los agentes comenzaron a evaluar la situación. El motor del camión aún estaba encendido, lo que hacía peligroso acercarse, pero cada minuto contaba. “Me metí debajo del camión y no veía nada”, recordó el oficial. “Entonces, escuchamos un pequeño maullido, y ahí supimos que todavía estaba viva”.



En las imágenes captadas por la cámara corporal, compartidas por el propio NYPD en sus redes sociales y rápidamente se viralizaron, se puede ver cómo los agentes intentan calmar al felino mientras lo buscan entre las ruedas y la estructura metálica del camión. “Hola, preciosa”, se le escucha decir a uno de los policías con voz suave, mientras otro advierte: “Tengan cuidado, puede arañar si se asusta”.



El pequeño animal era una gatita color crema, de apenas unas semanas de vida, que había quedado atrapada entre los ejes del vehículo, posiblemente intentando refugiarse del ruido y el frío. Tras varios minutos de maniobras, los agentes lograron sacarla ilesa y en el momento se escucharon los aplausos de los transeúntes que habían presenciado todo.

Desde el asiento trasero del coche patrulla, la cámara grabó una escena completamente distinta a las que suelen verse en una jornada policial, pues el felino se quedó acurrucado en los brazos de un agente, ronroneando suavemente. "¡Sonríe para la cámara!”, se escucha decir entre risas a uno de ellos, mientras la gatita observa curiosa.



Una nueva vida para los dos

Pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, cuando el Departamento de Policía de Nueva York compartió el video del rescate en redes sociales, los comentarios se llenaron de elogios hacia los agentes, especialmente hacia Squillante, quien había permanecido tranquilo y empático durante todo el operativo.

Lo que muchos no sabían era que el oficial ya había tomado una decisión y esa gatita no volvería a las calles. “Todo el mundo me decía: ‘El gato te encuentra a ti, no al revés’. Y fue justo eso lo que sentí. Fue una señal de que estábamos destinados a estar juntos”, confesó el oficial en entrevista con amNewYork.

Desde ese día, la pequeña gata llamada Parker, en honor a Central Park, donde fue rescatada, vive con él en su departamento en Queens. Squillante asegura que Parker se adaptó rápidamente a su nuevo hogar, llenando de vida y ternura el espacio que antes compartía solo con el ruido de la ciudad.

“Ahora llego a casa y lo primero que veo es esa carita mirándome desde la ventana. Ha cambiado mi rutina por completo”, contó. “No importa lo difícil que haya sido el día, ella siempre me arranca una sonrisa”.

El NYPD también aprovechó esta historia para recordar la importancia de llamar a emergencias ante situaciones con animales en peligro. “Actuar con calma y responsabilidad puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte de un animal”, indicó el departamento en su comunicado.

