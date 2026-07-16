Informe que está en Presidencia no halló pruebas de fraude en elecciones de Colombia, según El País

El diario El País de España publicó un artículo en el que señala que un informe de inteligencia, que consta de cuatro páginas y ya se encuentra en el despacho del presidente Gustavo Petro, pone en duda las denuncias de fraude electoral que ha manifestado el mandatario, quien se ha negado a reconocer como su sucesor a Abelardo de la Espriella.

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El pasado 14 de julio, en un consejo de ministros, Petro expresó que no podía “aceptar un presidente, por eso no voy a estar el 7 de agosto en ninguna parte ni darle la mano, él sabe por qué, porque es un fraude. No es el fraude monumental de 4 o 5 millones, es un fraude que creo es de 848.000 votos, que es el número del censo adicional que yo denuncié y todo el mundo se pasó por la faja. Alguien se pilló el momento en que aparece, logra sacar el pantallazo, lo denuncio públicamente”. (Lea también: Escudo de las Américas, preocupado por declaraciones que ponen en duda elecciones de Colombia)



Los detalles del informe de inteligencia

Según el periódico, el documento fue elaborado “por un técnico en informática adscrito a una entidad de inteligencia, encargado de verificar las acusaciones de fraude electoral denunciadas por el presidente. Según el documento, la persona que acudió a inteligencia no aportó pruebas suficientes y se limitó a señalar que vio resultados cargados en el software de la Registraduría antes de los comicios. Posteriormente alegó que sus comunicaciones habrían sido interceptadas con el programa espía Pegasus, y aprovechó el encuentro para pedir protección por su supuesto hackeo. ‘Nos decía que llevaba cuatro días trabajando en consolidar las pruebas, pero que su familia corría peligro y al final no entregó nada’. La entidad de inteligencia concluye que, por lo menos en esa fuente, no existen evidencias de irregularidad electoral”.

Agrega El País que Petro ha acudido a tres entidades del Estado “para validar sus pruebas y tener un sustento técnico sobre el fraude que alega. Solo una de ellas -otro organismo de inteligencia- asegura tener evidencias de que las credenciales de usuario del software donde se cargan los resultados de los comicios se difundieron antes de las elecciones, pero no sobre una posible alteración en el conteo. El funcionario que recibió la información le asegura a este diario que las pruebas fueron allegadas ante la Fiscalía y la Policía, así como una denuncia sobre una empresa que duplicó cédulas en el sector de Paloquemao, en el centro de Bogotá, durante la semana de las elecciones”.



El reportaje indica que “luego de que las oficinas de inteligencia de su Gobierno desestimaran la prueba, el mandatario de izquierdas buscó una segunda opinión técnica en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Tampoco encontró el respaldo que esperaba”.



Durante el escrutinio de la segunda vuelta, Esteban González Pons, jefe de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea, aseguró que "los resultados del escrutinio confirman los del preconteo", que ya daban a Abelardo de la Espriella como presidente electo. José Antonio de Gabriel, jefe adjunto de esa misma corporación, dijo que el proceso electoral fue "fluido, ordenado, con gran respeto de los procedimientos por parte de los jurados electorales y, muy importante, con grandes medidas de transparencia”.

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Sin embargo, el diario El País señaló en su artículo que en la Casa de Nariño sí se ha recibido información en torno al interés que habría de procesar a Petro después del 7 de agosto en los Estados Unidos, al perder la inmunidad presidencial. Y según las fuentes consultadas por ese diario, eso explicaría el interés del presidente por mantener la narrativa de fraude, a pesar de que las propias agencias de inteligencia han desestimado estas denuncias. “A pesar del informe de inteligencia que sigue en el despacho presidencial, el mandatario mantiene su tesis del fraude”, se lee en el reportaje. (Lea también: Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reconoce a Abelardo de la Espriella como presidente electo)

NOTICIA CARACOL