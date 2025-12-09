Cuerpo sin vida de influencer fue hallado una semana después de desaparecida: esto reveló autopsia

El cuerpo sin vida de la influencer Stephanie Pieper fue hallado días después de que la mujer se reportara como desaparecida. Las autoridades de Austria dieron a conocer detalles de la investigación, incluido quién es el principal sospechoso y los datos clave que reveló el cuerpo encontrado en un bosque.

De acuerdo con la revista People, una autopsia reveló lo que habría sido los últimos momentos de Pieper, cuyo cuerpo fue hallado dentro de una maleta en un bosque una semana después de desaparecer. La influencer, dedicada a la creación del contenido de belleza, fue reportada como desaparecida el pasado 23 de noviembre.



Finalmente, el 30 de noviembre el cuerpo sin vida de la mujer fue encontrado, pero de acuerdo con lo compartido por el medio citado, la información de su ubicación habría sido dada por el exnovio y principal sospechoso del crimen.



¿Qué se sabe del crimen de la influencer?

El Departamento de Policía de Estiria explicó en un comunicado de prensa que Stephanie Pieper, de 31 años, fue reportada como desaparecida tras no presentarse a una sesión de fotos. Un colega efectuó el reporte ante las autoridades. El exnovio de Pieper, también de 31 años, fue arrestado al día siguiente.

"Se cree que el hombre viajó a Eslovenia varias veces en su coche. La policía investigadora no pudo contactar con él", se lee en un texto de las autoridades austriacas. En la noche del 24 de noviembre, las autoridades de Eslovenia reportaron un vehículo que había sido incendiado en el parqueadero de un casino cerca de la frontera.

El carro le perteneciía al hombre de 31 años, encontrado en las inmediaciones del vehículo en llamas y arrestado por la policía eslovena. Su extradición a Austria fue solicitada para continuar con la investigación y dar con el paradero de la influencer.

El 25 de noviembre, se registró una zona boscosa al sur de Maribor, Eslovenia, con la que el exnovio tenía "estrechos vínculos familiares". Tras efectuarse la extradición de exnovio a Austria, este habría confesado el crimen y "dio instrucciones a la policía sobre dónde buscar a la mujer desaparecida".

Las autoridades de Eslovenia registraron la zona mencionada por el hombre y encontraron el cuerpo de la mujer dentro de una maleta enterrada en un bosque. Patricia Weber, subdirectora de relaciones con los medios de comunicación de la Fiscalía de Graz, le dijo a la revista People que la autopsia reveló varios detalles clave.

El informe forense determinó que Pieper "había sido víctima de violencia" antes de su muerte. Weber fue enfática en decir que "no se puede proporcionar más información en este momento, ya que la investigación sigue en curso".