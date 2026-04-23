Venezolanos piden que aumento de salario mínimo prometido por presidenta no se dé a través de bonos

Sindicatos de maestros se han reunido en asambleas para discutir la situación laboral en Venezuela y algunos sectores han comenzado a hacer protestas a la espera de conocer cuál sería el incremento del salario mínimo para el próximo 1 de mayo, anunciado por la presidenta interina, Delcy Rodríguez.

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Los trabajadores de 23 universidades públicas de Venezuela comenzaron el miércoles un paro, que durará 24 horas, para exigir un aumento del salario mínimo, congelado desde 2022 y equivalente hoy a 27 centavos de dólar mensuales, según el tipo de cambio oficial, mientras sindicatos de maestros se reunieron en asambleas para discutir la situación laboral.

"Nos quieren decir que aumentar el salario significa disparar la inflación, llevamos cuatro años sin salario y la inflación sigue alta", señaló a los medios de comunicación el presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), José Gregorio Alfonso, desde la casa de estudios. El profesor señaló que si hay un nuevo momento político, como ha indicado la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, también debe haberlo para un "movimiento salarial".



A su juicio, no puede ser que en el país haya más inversiones e ingresos sin que haya mejoras salariales. Alfonso señaló que este tipo de protestas las está provocando el Gobierno venezolano cuando "desoye lo que es el clamor de un país". (Lea también: Presidente Petro anuncia que el próximo 24 de abril viajará a Venezuela)



La promesa de Delcy Rodríguez

"Anuncio que el primero de mayo haremos un incremento y este incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable", dijo Rodríguez durante una alocución transmitida por la televisión estatal a comienzos de abril.



En tanto "Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino", prometió.

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Por su parte, el presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la UCV, Carlos Suárez, indicó que cesarán la protesta dependiendo del anuncio que se haga el próximo 1 de mayo sobre el aumento de salario mínimo.

Durante la jornada, la Federación Venezolana de Maestros llevó a cabo asambleas en todo el país en apoyo al paro de los universitarios y también para discutir su situación laboral.

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El presidente del Sindicato Venezolano de Maestros de Caracas, Edgar Machado, indicó que el sector está en emergencia por los bajos salarios, al tiempo que dijo que tienen cuatro años esperando por la aprobación del contrato colectivo.

"Tenemos que dignificar la carrera docente, buenos sueldos, infraestructuras acordes a nuestros muchachos, a nuestros docentes, seguridad social", señaló durante una asamblea celebrada en Caracas.

Por su parte, la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez, exigió a la presidenta encargada que el próximo aumento anunciado no sea a través de bonos, que no inciden en el cálculo de beneficios laborales como prestaciones y vacaciones. Asimismo, dijo que se han "cansado" de enviar comunicaciones al Ministerio de Educación y del Trabajo donde plantean la situación del sector sin recibir, hasta el momento, alguna respuesta. (Lea también: Delcy Rodríguez cumple 100 días como presidenta encargada de Venezuela, ¿qué ha cambiado?)



Protestas en Venezuela por el salario mínimo

Movimientos sindicales llevan más de un mes convocando a protestas en el país para pedir aumentos salariales en medio de la inflación crónica que devalúa constantemente el sueldo y que cerró 2025 en más de 400%.

Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros, una familia de cinco personas necesitó 692,32 dólares en marzo para cubrir los gastos básicos de alimentación, un aumento del 7,2% con respecto al mes anterior, cuando se calculó en 645,6 dólares.

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El ingreso de los venezolanos puede llegar a 150 dólares con bonos estatales, pero sigue siendo insuficiente frente a lo que cuesta la canasta básica alimentaria familiar.

Rodríguez, que asumió las riendas del país tras la captura de Nicolás Maduro durante una operación militar estadounidense el 3 de enero, dijo que los "errores" económicos del pasado deben "corregirse".

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EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP