Derecha política en Colombia: reorganización de fuerzas con la creación de Defensores de la Patria

El movimiento del presidente electo Abelardo de la Espriella, Defensores de la Patria, obtuvo personería jurídica como partido político. La creación oficial de este partido genera una reorganización natural de la derecha en el país, una parte del espectro político cuyo protagonismo lo tenía hasta ahora el partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez, el Centro Democrático.

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La colectividad del expresidente Uribe llevaba más de una década como uno de los principales partidos de derecha en el país, tanto en la Casa de Nariño con el Gobierno de Iván Duque (2018-2022), como en el Congreso, las gobernaciones, las alcaldías, las asambleas departamentales y los concejos. Estas últimas toman relevancia ya que el año entrante son elecciones locales y el partido de De la Espriella podrá otorgar avales a los candidatos de las diferentes regiones.

Analistas aseguran que con la llegada del nuevo Gobierno nacional y la creación de Defensores de la Patria como partido podría existir una división de la derecha. El mismo expresidente Uribe había reconocido en medio de las diferencias con Abelardo de la Espriella, que su preocupación principal era el nacimiento del nuevo partido que debilitaría al suyo. El partido del próximo presidente cuenta por el momento con cerca de 26 militantes oficiales, entre ellos el mandatario electo, su vicepresidente y algunos de sus ministros designados.



"La fuerza que le devolvió la esperanza, la convicción a los colombianos de recuperar el país, hoy es la principal fuerza de derecha en nuestra nación, donde se defienden los valores, los principios, la familia, pero sobre todo la libertad. Este nuevo tiempo nos da la oportunidad de construir una nación desde el gobierno, pero desde cada uno de los territorios. Me siento orgulloso de ser parte de los fundadores de este movimiento que hoy se convierte en partido", dijo en unas declaraciones Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda designado, asegurando que se consolidarán como la nueva fuerza de la derecha.

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Gabriel Vallejo, director del partido Centro Democrático, le dijo a Noticias Caracol que ellos no actúan con cálculos políticos, a pesar de la bancada de Gobierno con más curules en el Congreso. "Este no es un partido de moda en el sentido de que si hoy el pueblo colombiano le gusta X o Y tendencia ideológica actuamos nosotros, en eso no improvisamos. Nosotros creemos en unas tesis que de alguna u otra manera han contribuido a mejorar las condiciones de vida de los colombianos. Aquí nos dedicaremos, repito, como abejitas laboriosas a polinizar el corazón de los colombianos con nuestras tesis que creemos sean útiles para Colombia", aseguró.

"Va a haber una puja por lo que se ha denominado la nueva derecha, en donde van a competir por esa base quizás más conservadora que encontraba en el Centro Democrático el único partido representativo de la derecha. El próximo pulso se va a dar en las elecciones regionales, pero hay un elemento no menor y es que la derecha que hoy se constituye como oficialismo está ya presentando una primera puja en donde se corre el riesgo de atomizar los votos contra una oposición en cabeza del Pacto Histórico que opera de forma unitaria y monolítica, y que hoy es la principal fuerza en el Congreso de la República", explicó el analista político Gabriel Cifuentes sobre lo que podría venir para la derecha en el país.

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Las posibles tensiones entre los dos partidos de derecha, de acuerdo con analistas, se podrían reflejar todavía más con la dudas en la asistencia del expresidente Uribe a la posesión de Abelardo de la Espriella el 7 de agosto en Cali, Valle del Cauca. Por su parte, los expresidente Iván Duque, Andrés Pastrana y César Gaviria ya confirmaron su asistencia. Mientras que Juan Manuel Santos y Ernesto Samper no fueron incluidos en el listado de invitados. Cifuentes indicó que la demora en conocerse si Uribe va a estar en la posesión "da luces de una distancia que existe, que ha sido evidente durante la campaña y después de la elección del presidente Abelardo de la Espriella, un distanciamiento entre el expresidente y su partido con el presidente electo".

El próximo 12 de agosto el Congreso de la República, y en especial la derecha política, tendrá un nuevo pulso con la elección de la nueva persona que estará a cargo de la Contraloría de la República, la entidad que vigila el manejo de los recursos públicos. Suenan varios nombres entre los 10 aspirantes que hay. La decisión del nuevo contralor o contralora enfrentará a la derecha con otros sectores dentro del Congreso. "El ministro del Interior (designado), Rodrigo Lara, se abstuvo de señalar que el Gobierno le daría el guiño a alguno de los candidatos, pero hizo un llamado para que los partidos oficialistas cierren filas y lleguen unidos a esta elección para no darle a la oposición la posibilidad de que tenga una incidencia en la elección del próximo contralor", explicó Cifuentes.

El analista añadió que "la distancia entre el presidente electo Abelardo de la Espriella y el partido Centro Democrático tras la decisión de la creación de Defensores de la Patria podría nuevamente significar un ingrediente que pueda llevar al Pacto Histórico y al Centro Democrático a ponerse de acuerdo para una elección en donde generalmente los partidos siempre y en conjunto votan por el ganador".