En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en:
Tendencias:
MUERTE DE YEISON JIMÉNEZ
IPC EN COLOMBIA
ROBOS EN BOGOTÁ
VENEZUELA
MARÍA CORINA MACHADO
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Donald Trump cancela diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la "ayuda está en camino"

Donald Trump cancela diálogo con Irán y dice a los manifestantes que la "ayuda está en camino"

Este pronunciamiento del presidente de Estados Unidos llega después de que se conoció que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff.

Por: EFE
Actualizado: 13 de ene, 2026
Comparta en:
Protestas en Irán y Donald Trump
Protestas en Irán y Donald Trump
AFP

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este martes la cancelación del diálogo con las autoridades de Irán hasta que "cesen los asesinatos" en las protestas que sacuden al país y aseguró a los manifestantes que la "ayuda está en camino". "¡Patriotas iraníes, sigan protestando! ¡Tomen el control de sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y los responsables de los abusos. Pagarán un alto precio. He cancelado todas las reuniones con funcionarios iraníes hasta que cesen los asesinatos sin sentido de los manifestantes", dijo Trump en su red Truth Social.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel, para recibir las noticias de mayor interés

"La ayuda está en camino", agregó el mandatario republicano en su mensaje, que concluyó con un 'MIGA' (Make Iran Great Again o Hacer grande a Irán de nuevo) en una variación de su movimiento MAGA o 'Hacer grande a Estados Unidos de nuevo'.

Últimas Noticias

  1. Las inyecciones para prevenir VIH llegan a África: ¿cómo funcionan y cuánto cuestan?
    El medicamento sería vital para combatir el virus en el continente.
    Ihsaan Haffejee/AFP
    MUNDO

    Las inyecciones para prevenir el VIH llegan a África: ¿cuál es el porcentaje de efectividad?

  2. Denuncian a Julio Iglesias por abuso: esto dijeron dos de sus exempleadas
    Dave Kotinsky / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
    MUNDO

    Julio Iglesias es denunciado por dos de sus exempleadas de abuso: “Me sentía como una esclava”

Este anuncio de Trump llega después de que el medio digital estadounidense Axios reportara que el canciller de Irán, Abás Araqchi, contactó al enviado especial de Trump para Medio Oriente y Ucrania, Steve Witkoff, este pasado fin de semana con la aparente intención de rebajar la tensión con Washington.

Los contactos se mantuvieron después de que Trump amenazara con atacar a la nación islámica en respuesta a la represión activada por las autoridades contra las manifestaciones multitudinarias en esa nación, que están dejando un elevado número de muertos y detenidos.

Este lunes, Trump dijo que impondría un arancel del 25 % a toda nación que "haga negocios" con Irán, en un nuevo giro en la campaña de presión económica a Teherán. Antes, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, había asegurado que el estadounidense no descarta acciones militares en Irán.

Publicidad

En los últimos días, grupos de oposición y diferentes ONG especializadas en derechos humanos han publicado diferentes cifras sobre las víctimas causadas por la represión. Según la organización civil Human Rights Activists News Agency (HRANA), que opera desde Estados Unidos, al menos 544 personas han muerto en este levantamiento ciudadano, mientras que la Organización Iraní de Derechos Humanos contabilizó 648 manifestantes muertos, incluidos nueve menores.

Rusia, entre tanto, rechazó tanto las amenazas sobre un posible ataque militar de Estados Unidos contra territorio iraní como un posible aumento de los aranceles a los socios de la República Islámica. "Las amenazas de nuevos ataques militares contra el territorio de la República Islámica vertidas por Washington son categóricamente inadmisibles", aseguró María Zajárova, portavoz de Exteriores, en un comunicado en la página web ministerial.

Publicidad

EFE

WhatsApp-Channel Suscríbase a nuestro canal de WhatsApp Channels aquí 👉🏻 Noticias Caracol
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Irán

Donald Trump

Publicidad

Publicidad

Publicidad