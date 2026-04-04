Pilotos y empresarios: estas son las cuatro víctimas del avión que colisionó contra un restaurante

Un accidente aéreo ocurrido en la costa sur de Brasil dejó cuatro personas fallecidas, luego de que una avioneta se estrellara contra un restaurante en zona urbana. El hecho se registró en el municipio de Capão da Canoa, en el estado de Rio Grande do Sul, y es materia de investigación por parte de las autoridades aeronáuticas.



De acuerdo con información publicada por el medio brasileño O Globo, las víctimas fueron identificadas como los pilotos Nélio Maria Batista Pessanha y Renan Saes, así como los empresarios Débora Belanda Ortolani y Luiz Ortolani, quienes se encontraban a bordo de la aeronave al momento del impacto.



¿Quiénes eran las víctimas?

Según el reporte, las cuatro personas fallecieron en el lugar del siniestro. El grupo se desplazaba con el objetivo de asistir a un evento en São Paulo, aunque las circunstancias exactas del vuelo aún están siendo verificadas por las autoridades.

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Los empresarios Luiz Ortolani y Débora Belanda Ortolani eran reconocidos en el ámbito comercial en Brasil. Ambos estaban vinculados a la organización de la tradicional Feria de Ibitinga, un evento relevante en el sector textil y empresarial.

Además, Luiz Ortolani mantenía inversiones en el sector turístico y era propietario de un centro comercial en Capão da Canoa.



Por su parte, Renan Saes era socio de la empresa Peluzzi Aviation, mientras que Nélio Pessanha se desempeñaba como piloto de aeronaves ejecutivas. “Todos se encontraban a bordo del avión en el momento del accidente y fallecieron en el acto”, señala el informe citado por O Globo.



¿Cómo ocurrió el accidente?

El siniestro se presentó en la mañana del viernes 3 de abril, cuando la aeronave impactó contra un restaurante ubicado en la Avenida Valdomiro Cândido dos Reis, en el barrio Parque Antártica. El establecimiento se encontraba cerrado al momento del choque, lo que afortunadamente evitó que otras personas resultaran heridas.



Imágenes difundidas en redes sociales evidencian una densa columna de humo y llamas tras el impacto, en una zona cercana a viviendas y comercios. En su momento, equipos de emergencia acudieron al lugar para atender la situación y controlar el incendio generado por la caída de la aeronave.

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Datos preliminares indican que la aeronave, un Piper JetPROP DLX, habría presentado una pérdida de altitud momentos antes del accidente. No obstante, existen versiones sobre el origen del vuelo que aún no coinciden plenamente.

Mientras algunas plataformas de seguimiento aéreo señalan que el avión partió desde Criciúma, autoridades locales indican que el trayecto habría iniciado en Capão da Canoa con destino a São Paulo. Estas diferencias forman parte de las líneas de investigación abiertas.

🇧🇷 | Un avión monomotor se estrelló contra un restaurante en Capão da Canoa, en el litoral norte de Rio Grande do Sul, Brasil, dejando un saldo de al menos cuatro personas muertas. pic.twitter.com/FDaKVthv0i — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) April 3, 2026

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Las causas del accidente no han sido establecidas hasta el momento. Las autoridades competentes adelantan las indagaciones correspondientes para determinar qué originó la caída de la aeronave en una zona urbana.

El caso continúa en desarrollo, mientras se espera que en las próximas horas se conozcan nuevos detalles sobre este siniestro que deja cuatro víctimas mortales y genera conmoción en Brasil.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co