Estos son los señalamientos a Errol Musk, padre de Elon Musk, en casos de abuso sexual

Una investigación periodística reciente, revelada por el diario The New York Times, sacó a la luz acusaciones de abuso sexual contra Errol Musk, el padre del magnate tecnológico Elon Musk. Las denuncias involucran al menos a cinco hijos e hijastros de Errol Musk, de 79 años, y datan desde 1993 hasta 2023. A pesar de que se abrieron investigaciones policiales en Sudáfrica y California, el señalado no ha sido condenado por ningún delito hasta la fecha.

Los reportes se basan en registros policiales y judiciales, correspondencia personal, entrevistas con familiares y testimonios de trabajadores sociales.



Cronología de los hechos

El primer caso de conducta inapropiada documentado se remonta desde 1993, cuando la hijastra de Errol Musk, que entonces tenía solo cuatro años, relató a sus parientes que este la había tocado en la residencia familiar en Pretoria, Sudáfrica. Los familiares se comunicaron de inmediato con las autoridades, lo que resultó en la apertura de una investigación policial, confirmada por la policía sudafricana. Sin embargo, la pareja de Errol Musk en ese momento, Heide-Mari Bezuidenhout, retiró los cargos posteriormente como parte de un acuerdo de divorcio, el cual incluía el pago de una casa, un coche y apoyo económico mensual.

Una década después, alrededor de 2002 o 2003, cuando la familia se había trasladado a California, la misma hijastra, para entonces una adolescente de 14 años, afirmó que había sorprendido a su padrastro oliendo su ropa interior sucia en su habitación. La familia alertó a la policía, y se presentó una denuncia ante los servicios de protección de menores de Los Ángeles. De acuerdo con personas cercanas al caso, se dictó una orden de restricción contra Errol Musk en ese momento.



Errol negó la acusación, argumentando que estaba limpiando la habitación de su hijastra. Tras este incidente, Elon Musk trasladó a su padre a un barco y luego lo envió de vuelta a Sudáfrica, intentando mantener a sus hermanos y hermanastros en California para protegerlos.

En 2009, la exhijastra solicitó una orden de protección provisional en un tribunal, alegando que Errol Musk la había besado de manera inapropiada. En esta misma solicitud, ella acusó directamente a Errol Musk de haber abusado sexualmente de sus dos hijas con Bezuidenhout y de un hijastro años antes.

El incidente más reciente ocurrió en 2023, cuando el hijo de Errol Musk, de 5 años en ese momento, dijo que había sido manoseado por su padre, concretamente en los glúteos. Familiares y una trabajadora social intervinieron, y la policía abrió una investigación. No obstante, los fiscales abandonaron el caso debido a la falta de pruebas. En total, se han abierto tres investigaciones policiales independientes contra Errol Musk; dos han sido cerradas y el curso de la tercera se desconoce. Errol Musk no ha enfrentado una condena por ningún delito.



Distanciamiento familiar y respuesta de Elon Musk

Las acusaciones han generado profundos conflictos internos, llevando a los familiares a buscar la ayuda de Elon Musk, el hijo mayor. Un fragmento de una carta enviada por un familiar a Elon Musk, a la que el Times tuvo acceso, imploraba su intervención: "De verdad necesitamos tu consejo, ayuda y orientación en estos asuntos, porque vemos a estos niños sufrir todos los días".

Aunque no está claro si Elon Musk leyó la carta de 2010, sí ha brindado asistencia económica a sus familiares, incluyendo a sus hermanos y a su familia adoptiva, pagando una clínica de rehabilitación, comprando un automóvil y enviando dinero mensualmente. Además, pagó para que se reparara la casa de Bezuidenhout y exploró la posibilidad de solicitar la tutela legal de los niños en California.

La relación entre el magnate y su padre ha sido notoriamente tensa y distante. En 2017, Elon Musk se emocionó hasta las lágrimas al declarar a la revista Rolling Stone que su padre había hecho "casi todas las cosas perversas que te puedas imaginar". En una biografía autorizada publicada en 2023, Elon afirmó que actualmente no mantiene contacto con Errol Musk.



La defensa del acusado

En respuesta a la investigación del Times, Errol Musk desestimó los reportes, calificándolos como "falsos y disparatados en extremo". Errol Musk afirmó que las acusaciones fueron inventadas por miembros de su familia que intentaban obtener dinero de su hijo, incitando a los niños a "decir cosas falsas". Pese a las declaraciones de su hijo mayor en 2023 sobre la falta de comunicación, Errol Musk insistió en que mantiene una buena relación y que son "muy cercanos".

ANDRÉS FELIPE ADAMES RESTREPO

NOTICIAS CARACOL