Las amenazas que había denunciado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar asesinado en México

Miguel de la Mora, cencido como Micky Hair y estilista de estrellas del entretenimiento como Ángela Aguilar, fue asesinado el lunes 29 de septiembre en Polanco, Ciudad de México. El joven de 28 años, había levantado todo un emporio enfocado en belleza que lo colocó entre las personalidades más importantes de ese país en cuanto a moda, había denunciado amenazas en su contra.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El crimen ocurrió alrededor de las 22:00 horas en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk. Según los reportes, dos hombres en motocicleta interceptaron a De la Mora cuando salía de su negocio. Uno de ellos descendió y le disparó por la espalda en al menos ocho ocasiones. El estilista murió en el lugar y los agresores huyeron inmediatamente.

Las autoridades confirmaron que no se trató de un robo, sino de un ataque directo. El alcalde de la alcaldía Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, declaró que el caso está siendo investigado como homicidio doloso.



“El homicidio que ocurrió ayer es un hecho lamentable que preocupa e inquieta a nuestros vecinos. No lo podemos minimizar. Con datos duros, podemos confirmar que Polanco es una de las zonas más seguras de la Ciudad de México. Es uno de lo 10 de los 72 sectores que tiene la Policía en donde menos delitos ocurren. Este fue un hecho grave. No fue un asalto, no fue un cobro de piso, fue un ataque directo y hemos ofrecido todo el apoyo a la autoridad para colaborar con las investigaciones y que den con los responsables”, manifestó el alcalde.

Publicidad

Agregó que “hemos pedido que se refuerce la vigilancia y en especial los operativos de revisión de motocicletas”.



¿Quién amenazó a Micky Hair?

Un documento emitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, revelado por el periodista Carlos Jiménez, indicó que Miguel de la Mora interpuso una denuncia por amenazas el 9 de septiembre de 2024.

En respuesta, un agente del Ministerio Público dictó medidas cautelares contra un individuo identificado como Eduardo. En el oficio se establece claramente: “Se abstenga de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido en la carpeta de investigación citada a rubro Miguel Ángel del Amor Larios, familia o a personas relacionadas con la querellante”.

Publicidad

El documento también advertía que, en caso de incumplimiento, el agresor enfrentaría sanciones económicas y consecuencias penales. Aunque el Estado reconoció formalmente a Miguel como víctima de hostigamiento, la protección que se le otorgó nunca se tradujo en acciones efectivas. La medida quedó limitada a un papel, sin que se implementaran mecanismos reales para garantizar la seguridad del joven de 28 años asesinado.

Horas antes de que lo asesinaran, Miguel compartía su vida a través de redes sociales, subió contenido en el gimnasio, mostró un café que se tomó ese día y habló sobre las citas que le quedaban a lo largo del día.



Mensaje de Ángela Aguilar a Micky Hair

La cantante Ángela Aguilar escribió un sentido mensaje a través de sus redes sociales despidiendo a Miguel: "Qué duro es aceptar que ya no estás, Micky. Contigo nunca fue solo el peinado. Me acompañaste en el proceso de cambiar mi imagen, me diste seguridad cuando más lo necesitaba y estuviste ahí incluso en los momentos en los que me daba miedo salir o que me vieran".

Agregó Ángela que "siempre encontraste la manera de hacerme sentir cómoda y de impulsarme a seguir adelante. Tu obsesión con el gimnasio, tu amor por los viajes y tus ganas constantes de crecer son recuerdos que se quedan conmigo. Gracias por tu amistad, por tus consejos y por estar a mi lado en cada etapa. Vuela alto, Micky, siempre te vamos a extrañar”.

CAMILO ROJAS, PERIODISTA NOTICIAS CARACOL

X: RojasCamo

Correo: wcrojasb@caracoltv.com.co

Instagram: Milografias