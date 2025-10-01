En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
DONALD TRUMP
LUIS NARANJO
CAROLINA CORCHO
VISA AMERICANA
JAMES RODRÍGUEZ
CHAMPIONS LEAGUE
COLOMBIA SUB-20

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Las amenazas que había denunciado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar asesinado en México

Las amenazas que había denunciado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar asesinado en México

Las autoridades mexicanas le habían puesto medida cautelar a un sujeto que, al parecer, estaba amenazando a Miguel de la Mora y si incumplía habría sanciones.

Por: Camilo Rojas
Actualizado: 1 de oct, 2025
Comparta en:
Las amenazas que había denunciado Micky Hair, estilista de Ángela Aguilar asesinado en México
Miguel de la Mora, víctima de homicidio en México -
Redes sociales

Publicidad

Publicidad

Publicidad