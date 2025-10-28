EE. UU. confirma nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico y anuncia que hubo 14 fallecidos

El Departamento de Guerra estadounidense confirmó este martes tres nuevos ataques por parte del Ejército de Estados Unidos a embarcaciones en el océano Pacífico. Hasta el momento se conoce que catorce personas murieron tras los ataques a varias lanchas que fueron vinculadas con el narcotráfico en aguas del Pacífico Oriental, según informó el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

Hegseth aseguró que ocho "narcoterroristas" murieron en el ataque a la primera embarcación, cuatro en la segunda y de los tres que iba a bordo de la tercera, dos fallecieron y uno sobrevivió. Sin embargo, no ofreció detalles sobre la cuarta lancha. El ataque eleva la cifra de muertos en la campaña antinarcóticos de Washington a al menos 57.

¿Cómo fue el más reciente ataque de EE. UU. a lanchas en el Pacífico?

De acuerdo con Hegseth, "por orden del presidente Trump, el Departamento de Guerra llevó a cabo tres ataques cinéticos letales contra cuatro embarcaciones operadas por Organizaciones Terroristas Designadas (OTD) que trafican narcóticos en el Pacífico Oriental. Nuestros servicios de inteligencia conocían las cuatro embarcaciones, que transitaban por rutas conocidas de narcotráfico y transportaban narcóticos".



Ocho hombres, catalogados por ese gobierno como narcoterroristas, se encontraban a bordo de las embarcaciones durante el primer ataque. "Cuatro narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el segundo ataque. Tres narcoterroristas hombres se encontraban a bordo durante el tercer ataque (...) En cuanto al sobreviviente, el Comando Sur de los Estados Unidos (USSOUTHCOM) inició de inmediato los protocolos estándar de Búsqueda y Rescate (SAR); las autoridades SAR mexicanas aceptaron el caso y asumieron la responsabilidad de coordinar el rescate".



De acuerdo con el funcionario estadounidense, los "narcoterroristas han matado a más estadounidenses que Al-Qaeda" y dijo que "serán tratados de la misma manera". Este es el undécimo golpe reportado contra embarcaciones supuestamente cargadas con droga que la Administración de Donald Trump lleva a cabo desde que empezó sus operaciones contra el narcotráfico, primero en el Caribe y luego en el Pacífico.

El ataque se llevó a cabo en "aguas internacionales" del océano Pacífico, frente a costas de Colombia. Este nuevo golpe suma otro escalón a las tensiones entre EE. UU. con Venezuela y Colombia, cuyos líderes han sido acusados por Trump de promover el narcotráfico. Estados Unidos ordenó hace dos meses uno de los despliegues militares en el Caribe más grandes de los últimos años. A los buques militares, el submarino, el destructor y los aviones de combate, que ya se encuentran allí, se sumó el portaaviones USS Gerald Ford, el más moderno e importante de la flota estadounidense, que el Pentágono desplegó el pasado viernes y se encuentra en camino.

