Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. confirma nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico y anuncia que hubo 14 fallecidos
EE. UU. confirma nuevos ataques contra embarcaciones en el Pacífico y anuncia que hubo 14 fallecidos

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, dijo que el Ejército de su país mató a 14 personas en un nuevo ataque contra cuatro lanchas que vincularon al narcotráfico y que se encontraban en el océano Pacífico.

Por: Mateo Medina Escobar
Actualizado: 28 de oct, 2025
Pete Hegseth, secretario de Guerra, y Donald Trump, presidente de Estados Unidos. -
AFP/Departamento de Guerra

