MUNDO

Enviado especial de Donald Trump dice que cree en "evitar la guerra" de EE. UU. con Venezuela

Richard Grenell, enviado especial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este martes la diplomacia y la búsqueda de un acuerdo con Nicolás Maduro.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 16, 2025 10:56 p. m.
Editado por: William Moreno Hernández
Richard Grenell, enviado especial del presidente de EE.UU., Donald Trump.
