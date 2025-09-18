EE. UU. muestra ejercicios militares que hace en el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de tensión

El Comando Sur de Estados Unidos compartió una serie de publicaciones en sus redes sociales en los que quiso mostrar el poderío armamentista y militar que está desplegando en el Caribe, cerca de Venezuela, para “enfrentarse a los carteles cuyas actividades ilícitas han causado CONSECUENCIAS DEVASTADORAS en los estadounidenses durante DÉCADAS”, dice en sus posts.

Una de las publicaciones tiene un video que tiene el sonido de un reloj y con el que señala que “el Comando Sur llevó a cabo un ejercicio de entrenamiento anfibio en el Caribe, donde se desplegaron en apoyo a la misión de #SOUTHCOM las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente Donald Trump”.

Asimismo, indicó que las Fuerzas Militares de EE. UU. están “asegurando un alcance global y afinando la preparación. El Comando Sur está presente y comprometido en el Caribe, Centro y Sudamérica, promoviendo una mayor unidad, seguridad y estabilidad”.



Agrega que los aviones F-35B Lightning II que llegaron a Puerto Rico “están listos para enfrentarse a los carteles cuyas actividades ilícitas han causado CONSECUENCIAS DEVASTADORAS en los estadounidenses durante DÉCADAS. Los combatientes de América son los MEJORES del mundo y NUESTROS ENEMIGOS LO SABEN”.



Venezuela también realiza ejercicios militares en isla del Caribe

Los efectivos venezolanos se encuentran en la isla la Orchila, un territorio de 43 kilómetros que queda a 97 millas náuticas del estado La Guaira y cerca de donde Estados Unidos interceptó una embarcación pesquera durante ocho horas el pasado fin de semana.

"Van a haber despliegues de la defensa área con drones artillados, drones de vigilancia, drones submarinos (...) Vamos a implementar acciones de guerra electrónica [sic]", dijo el ministro de Defensa, Valdimir Padrino López, al señalar que Venezuela se defiende ante la "voz amenazante, vulgar" de Estados Unidos.

La televisión pública mostró imágenes de embarcaciones anfibias, equipos de artillería de fabricación rusa y buques de guerra donde funciona una base de la Armada venezolana.

En los ejercicios militares de Venezuela, que se prolongarán durante tres días, participan 12 buques militares, 22 aeronaves y 20 peñeros de la Milicia especial naval, detalló el vicealmirante de la Armada venezolana, Irwin Raúl Pucci.

El ministro de Defensa dijo que en esta "coyuntura" hay que "elevar" el "apresto operacional para un escenario de conflicto armado en la mar". "Estamos elevando nuestro apresto operacional de caras al Caribe", apuntó.

Los ejercicios tienen lugar después de que la semana pasada Nicolás Maduro activara una operación militar de "resistencia" con 284 frentes de batalla en el país. Ordenó además el despliegue de 25.000 efectivos a las fronteras y pidió a la población civil sumarse a la reserva militar con jornadas de alistamiento.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, expresó que Venezuela permanece en una “resistencia activa prolongada. Que sepan los que creen que aquí van a entrar, ‘fui y salí rapidito’. ¿Saliste rapidito? No. Cien años por lo menos”. (Lea también: Ataques de EE. UU. en el Caribe son “una sentencia de muerte a cualquier pescador”: Diosdado Cabello)

Padrino, por su parte, afirmó que “los soldados y soldadas de la FANB (están) demostrando una vez más que esta patria tiene quien la defienda". De igual forma, sostuvo que los funcionarios siguen preparándose "en el terreno para, así, elevar el apresto operacional ante la amenaza militar que se ha levantado en el Caribe contra Venezuela". En ese sentido, el ministro aseveró que la FANB hace "todo lo que corresponde" con base en su "doctrina militar" que, según dijo, está orientada por el "comandante supremo", en relación al fallecido presidente Hugo Chávez y Maduro.

El titular de Defensa pidió "duplicar esfuerzos" militares ante un eventual escenario armado en el mar Caribe: "En esta coyuntura especial, nosotros tenemos que duplicar los esfuerzos, elevar nuestro apresto operacional, para un escenario de conflicto armado en la mar. Y lo estamos haciendo".

