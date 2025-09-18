En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MOTÍN FUNZA
NIÑO ASESINADO EN MEDELLÍN
EMBAJADOR DE EE. UU. EN COLOMBIA
CHARLIE KIRK
LUIS DÍAZ
GOLAZO DE DAYRO MORENO
JHON DURÁN

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / EE. UU. muestra ejercicios militares que hace en el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de tensión

EE. UU. muestra ejercicios militares que hace en el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de tensión

“Los combatientes de América son los mejores del mundo y nuestros enemigos lo saben”, se lee en una de las publicaciones compartidas por el Comando Sur, que mostró el despliegue de sus hombres, armas, buques y aeronaves.

Por: Sandra Soriano Soriano
Actualizado: 18 de sept, 2025
Comparta en:
EE. UU. muestra ejercicios militares que hace en el Caribe, cerca de Venezuela, en medio de tensión

Publicidad

Publicidad

Publicidad