Noticias Caracol  / MUNDO  / Así son los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe, ante "voz amenazante" de EE. UU.

Así son los ejercicios militares de Venezuela en isla del Caribe, ante "voz amenazante" de EE. UU.

El despliegue militar fue llamado 'Caribe Soberano 200'. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino, dijo que van a "implementar acciones de guerra electrónica".

Por: Laura Valentina Mercado
Actualizado: 18 de sept, 2025
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
Nicolás Maduro junto a Vladimir Padrino.
AFP

