Él era Yimvert Berroterán, la joven promesa del fútbol venezolano que falleció tras los terremotos

El doble terremoto que sacudió a Venezuela dejó numerosas víctimas y familias afectadas. Entre las personas que perdieron la vida se encuentra Yimvert Berroterán, un futbolista de 18 años que integró las selecciones juveniles de la Vinotinto y desarrollaba su carrera en la Universidad Central FC. Su fallecimiento fue confirmado por la Federación Venezolana de Fútbol, que expresó su pesar mediante un comunicado oficial.

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La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) informó este viernes la muerte de Yimvert Berroterán, quien permaneció atrapado bajo los escombros durante más de 40 horas tras el terremoto que afectó al país.

En su mensaje, la FVF manifestó:



"Hoy el fútbol venezolano despide con inmenso dolor a un joven que representó con orgullo, compromiso y amor los colores de nuestro país. Su partida enluta a toda la familia Vinotinto y deja una huella imborrable en quienes compartieron con él dentro y fuera de la cancha".Asimismo, la entidad extendió sus condolencias a sus familiares, amigos, compañeros y cuerpo técnico.



"Yimvert, tu luz seguirá presente en cada latido Vinotinto. Paz a su alma", concluyó el comunicado.

¿Quién era Yimvert Berroterán?

Yimvert Berroterán era oriundo de Caracas y tenía 18 años. Se desempeñaba como delantero centro y hacía parte de la Universidad Central FC.

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También integró la Selección Sub-17 de Venezuela que disputó el Campeonato Sudamericano de la categoría realizado en Colombia en 2025.

Durante su paso por el equipo nacional juvenil disputó 17 partidos y anotó tres goles, consolidándose como uno de los jugadores que formaban parte del proceso de selecciones menores de la Vinotinto.

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Permaneció atrapado durante más de 40 horas

De acuerdo con la información difundida por el comunicador deportivo Martín Ramos, Yimvert Berroterán y Eudimar Valentina Sandoval fueron encontrados sin vida entre los escombros del edificio Coral Plaza, ubicado en el sector Los Corales, en La Guaira, tras el doble terremoto registrado el 24 de junio de 2026.

Según la publicación, ambos permanecieron más de 40 horas atrapados y dieron señales de vida hasta la tarde del 25 de junio. El comunicador afirmó que sus familiares solicitaron ayuda para el rescate durante ese tiempo.

Martín Ramos también aseguró que las labores de rescate con maquinaria comenzaron el viernes 26 de junio hacia el mediodía, casi 44 horas después de la emergencia. En su publicación escribió:

"Exigimos justicia por Yimvert y Eudimar Valentina, así como por los miles de venezolanos afectados y que aún no están siendo rescatados".

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De acuerdo con la información difundida en redes sociales, la madre de la pareja de Yimvert Berroterán estuvo solicitando ayuda para lograr el rescate. Además, una amiga de la joven compartió publicaciones para visibilizar la situación mientras ambos permanecían atrapados.

Según esas versiones difundidas en redes sociales, Yimvert Berroterán y Eudimar Valentina Sandoval fallecieron juntos y fueron hallados abrazados entre los escombros del edificio donde quedaron atrapados tras el terremoto.

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Ahora ha sido recordado en redes sociales como el joven soñador que compartió sus últimos momentos junto a la persona que amaba, ambos unidos hasta el final tras el terremoto que golpeó a Venezuela.

HEIDY ALEJANDRA CARREÑO BELTRAN

NOTICIAS CARACOL

Hcarrenb@caracoltv.com.co