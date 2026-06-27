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Noticias Caracol  / MUNDO  / Irán dice que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego tras nuevos bombardeos

Irán dice que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego tras nuevos bombardeos

Irán pidió la intervención de la ONU después de acusar a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento que puso fin a la guerra. Esto dijo

Por: EFE
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Irán dice que Estados Unidos violó el acuerdo de alto el fuego tras nuevos bombardeos
Hizo un llamado a la ONU-
AFP

Irán acusó este sábado a Estados Unidos de violar el memorando de entendimiento firmado entre ambos países para poner fin a la guerra tras sus ataques contra la costa iraní, y justificó la posterior respuesta de Teherán contra objetivos estadounidenses como un acto de “legítima defensa”.

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“Estos ataques salvajes, que tuvieron como objetivo instalaciones de vigilancia costera iraníes, constituyen una violación flagrante del apartado 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y una violación expresa de la primera cláusula del memorando de entendimiento para el fin de la guerra”, denunció el Ministerio iraní de Exteriores en un comunicado.

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Al condenar los bombardeos lanzados por el Ejército estadounidense la noche del viernes contra varios puntos de la costa sur de Irán, el aparato diplomático aseguró que “la República Islámica de Irán defenderá con todos sus medios la soberanía, la seguridad y los intereses nacionales del país”.

La cartera defendió así los ataques lanzados posteriormente por la Armada de la Guardia Revolucionaria contra objetivos vinculados a las tropas estadounidenses en la zona del estrecho de Ormuz.

Además, responsabilizó a EE.UU. de las consecuencias de la actual escalada y advirtió de que también serán responsables los países que colaboren con las operaciones militares estadounidenses contra territorio iraní.

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Asimismo, pidió al secretario general de la ONU, António Guterres, al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y al resto de organismos internacionales que no permanezcan “indiferentes” ante lo que calificó como graves violaciones de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional por parte de Estados Unidos.

El Ejército estadounidense bombardeó anoche instalaciones militares iraníes como represalia por el ataque lanzado el jueves por Teherán contra el buque mercante M/V Ever Lovely, con bandera de Singapur, cuando abandonaba el estrecho de Ormuz.

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Washington sostuvo que esa acción iraní violó el alto el fuego y puso en riesgo la libertad de navegación en una de las principales rutas energéticas del mundo.

AGENCIA EFE

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