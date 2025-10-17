Con selfi junto a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez les responde a “los mentirosos e intrigantes”

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, desmintió que haya negociado con Estados Unidos la supuesta salida de Nicolás Maduro del poder e, incluso, publicó una selfi junto a él para contrarrestar la información publicada por el diario estadounidense Miami Herald.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Según el rotativo, la vicepresidenta y su hermano Jorge Rodríguez intentaron negociar con Washington la salida de Maduro a cambio de que ellos se quedaran en el poder. Añadió que los hermanos supuestamente argumentaban que son libres de señalamientos de narcotráfico.

Estados Unidos acusa a Maduro de encabezar carteles de droga y desde agosto desplegó buques de guerra en el Caribe para combatir el tráfico de drogas. Venezuela denuncia una "amenaza" de Washington para un "cambio régimen".



“Juntos y unidos junto al presidente Maduro”: Delcy Rodríguez

"FAKE!! Otro medio que se suma al basural de la guerra sicológica contra el pueblo venezolano. No tienen ética ni moral, y favorecen exclusivamente la mentira y la carroña", dijo Rodríguez en Telegram.



"La revolución bolivariana cuenta con un alto mando político militar compacto y unido en torno a la voluntad del pueblo", añadió la vicepresidenta, que luego compartió una foto junto a Maduro con la leyenda: "Mi respuesta a los mentirosos e intrigantes. Juntos y unidos junto al presidente Maduro consolidando el camino de Chávez. ¡No han podido ni podrán!".

Publicidad

La también ministra de Hidrocarburos aseguró que "nada" los "apartará del camino en la defensa irrenunciable de los derechos de Venezuela" y de su "digno legado histórico bolivariano".



¿Qué informó el Miami Herald?

El Miami Herald dijo que Rodríguez presentó dos propuestas a través de intermediarios en Catar, país que ha mediado anteriormente entre Estados Unidos y Venezuela para el intercambio de presos.



Maduro supuestamente avaló las negociaciones, según el reporte del diario.

Desde el inicio del despliegue en el Caribe, Estados Unidos ha atacado a por lo menos seis pequeñas embarcaciones con cerca de una treintena de muertos.

Publicidad

El presidente Donald Trump anunció en la víspera que había autorizado operaciones de la CIA contra Venezuela, sin precisar la fecha de dicha autorización, y dijo que estaba considerando realizar ataques terrestres contra cárteles de la droga del país caribeño.

Maduro insistió este jueves en rechazar estas declaraciones. "¿Alguien se puede creer que la CIA no está operando en Venezuela desde hace 60 años? ¿Alguien se puede creer que la CIA no ha conspirado desde hace 26 años contra el comandante Chávez y contra mí?", cuestionó en un acto oficial.

Sin embargo, señaló que "jamás ningún Gobierno anterior, desde que la CIA existe, dijo públicamente que mandaba a la CIA a matar, a derrocar y acabar a los países".

Asimismo, el líder chavista indicó que "por primera vez en la historia" un Gobierno en Estados Unidos dice que ha "dado autorización y orden para ir a atacar a un país", pero, añadió, los venezolanos están unidos ante lo que tildó como una "burda y grosera política intervencionista para un cambio de régimen" en Venezuela.

Publicidad

"Ellos con su guerra psicológica quieren atemorizar al pueblo, dividir al pueblo, quieren desmoralizar al pueblo, quieren hacerle daño a nuestro país (...). Aquí el pueblo está firmemente unido", expresó.

Además, señaló que los 10 estadounidenses que Venezuela entregó el pasado julio a Estados Unidos eran "terroristas de la CIA convictos y confesos", en referencia al intercambio que acordó por la liberación de 252 venezolanos que estaban detenidos en El Salvador, a donde llegaron tras ser enviados por el Gobierno de Trump en marzo.

Publicidad

EDITADO POR SANDRA SORIANO SORIANO

COORDINADORA DIGITAL NOTICIAS CARACOL

smsorian@caracoltv.com.co

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS EFE/AFP