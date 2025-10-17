En vivo
MUNDO  / Con selfi junto a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez les responde a "los mentirosos e intrigantes"

Con selfi junto a Nicolás Maduro, Delcy Rodríguez les responde a “los mentirosos e intrigantes”

Con la imagen, la vicepresidenta de Venezuela negó la versión del Miami Herald, respecto a que ella y su hermano intentaron negociar con Washington la salida de Maduro a cambio de quedarse en el poder.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2025
Editado por: Sandra Soriano Soriano
Instagram de Delcy Rodríguez

