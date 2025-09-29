En vivo
MUNDO  / Encuentro de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: ¿habrá acuerdo para detener guerra en Gaza?

Encuentro de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: ¿habrá acuerdo para detener guerra en Gaza?

El presidente de Estados Unidos se declaró "muy confiado" sobre el éxito de su plan para acabar con la guerra en Gaza, tras recibir en Washington al primer ministro israelí.

Por: AFP
Actualizado: 29 de sept, 2025
Encuentro de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca
