Encuentro de Trump y Netanyahu en la Casa Blanca: ¿habrá acuerdo para detener guerra en Gaza?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió personalmente al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, en la entrada de la Casa Blanca, para la cuarta visita que lleva a cabo el mandatario israelí a Washington en lo que va de 2025. Es una reunión clave para intentar poner fin a un conflicto que arrancó hace casi dos años y que ha causado más de 66.000 víctimas y devastado la Franja de Gaza.

"Muy confiado", contestó Trump a los periodistas al dar la bienvenida a su aliado, que se ha declarado por su parte muy reservado sobre el éxito de la negociación.

Netanyahu considera que aún queda por concluir "el trabajo" en Gaza, es decir, eliminar la amenaza que representa el movimiento Hamás y lograr el rescate de todos los rehenes, vivos o muertos.



"Tenemos una oportunidad real de lograr algo grande en Oriente Medio", publicó Trump el domingo en su plataforma Truth Social. El plan del mandatario estadounidense consta de 21 puntos y, según The Times of Israel y Axios, propone un alto el fuego inmediato, la liberación de todos los rehenes en 48 horas y una retirada gradual de las fuerzas israelíes.

A cambio, Israel liberaría a más de 1.000 prisioneros palestinos, incluidos los que están condenados a cadena perpetua.

Netanyahu afirmó el viernes en un mensaje desafiante en la tribuna de la Asamblea General de Naciones Unidas que aceptar la creación de un Estado palestino sería un "suicidio nacional" para su país, y aseguró que quiere "terminar el trabajo" en Gaza "lo más rápido posible".

El primer ministro también se muestra reacio a detener su ofensiva militar para tomar Ciudad de Gaza, de donde cientos de miles de palestinos han tenido que huir en las últimas semanas.



Signos de frustración

Trump ha sido hasta ahora un férreo aliado de Netanyahu. Sin embargo, recientemente ha mostrado signos de frustración ante una guerra que comenzó hace casi dos años. El presidente estadounidense cuestionó a Netanyahu la semana pasada por el plan de anexionar Cisjordania, como piden algunos miembros del gabinete del primer ministro israelí, y también se opuso al reciente ataque de Israel contra dirigentes de Hamás en Catar, un aliado clave de Estados Unidos. No obstante, se mostró optimista sobre las perspectivas de un acuerdo tras reunirse con líderes árabes al margen de la Asamblea General de la ONU.

El ex primer ministro británico Tony Blair fue mencionado en algunos reportes de medios como posible líder de una autoridad transitoria para Gaza, según las propuestas de Estados Unidos.

El ente conocido como la "Autoridad Internacional de Transición de Gaza" funcionaría con el apoyo de la ONU y países del Golfo antes de entregar eventualmente el control a una Autoridad Palestina (AP) reformada.

Netanyahu reiteró el domingo su escepticismo sobre la posibilidad de que la Autoridad Palestina pueda reformarse. "Creo que la credibilidad o la probabilidad de (...) una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente sus lineamientos, que acepte un Estado judío, que enseñe a sus hijos a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío, en lugar de vivir para aniquilarlo (...) bueno, buena suerte," dijo a Fox News.

Noticia en desarrollo.