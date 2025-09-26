En vivo
Trump revela que habría llegado a un acuerdo en Gaza "que pondrá fin a la guerra"

Trump revela que habría llegado a un acuerdo en Gaza “que pondrá fin a la guerra”

“Creo que será un acuerdo que recuperará a los rehenes, (…) va a ser paz”, afirmó el presidente de Estados Unidos, que tiene previsto reunirse con el primer ministro israelí el próximo 29 de septiembre.

Por: EFE
Actualizado: 26 de sept, 2025

Trump revela que habría llegado a un acuerdo en Gaza "que pondrá fin a la guerra"
