Estados Unidos estaría buscando poner fin a la dictadura de Cuba, según The Wall Street Journal

Estados Unidos estaría buscando acabar con la dictadura en Cuba “para finales de año”, según un informe publicado por el diario The Wall Street Journal. (Lea también: Así respondió Cuba a amenaza de Trump de llegar “a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”)

De acuerdo con ese medio, tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro, quien ahora está en una cárcel estadounidense respondiendo ante la justicia de ese país, la administración de Donald Trump “busca personas dentro del gobierno cubano que puedan ayudar a alcanzar un acuerdo para expulsar al régimen comunista antes de finales de año, según informaron fuentes familiarizadas con el asunto”.

“El gobierno de Trump ha evaluado que la economía cubana está al borde del colapso y que el gobierno nunca ha estado tan frágil tras perder a un benefactor vital, Maduro, señalaron estas fuentes”, señala el rotativo.



Añade que “los funcionarios no tienen un plan concreto para acabar con el gobierno comunista que ha ostentado el poder en la isla caribeña durante casi siete décadas, pero consideran la captura de Maduro y las concesiones posteriores de sus aliados como un modelo y una advertencia para Cuba”.



Situación actual en Cuba

La isla atraviesa una crítica situación energética desde el verano de 2024 debido a que el Estado carece de divisas para comprar petróleo y a las frecuentes averías de las centrales térmicas, con décadas acumuladas de explotación, según el Gobierno cubano. A ello se suma el corte del suministro de crudo venezolano a Cuba, a raíz de las presiones de Estados Unidos tras la caída de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.



La situación ha llegado a tal punto, que la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE) prevé este jueves 22 de enero apagones simultáneos durante toda la jornada que en el horario de mayor consumo de energía en la tarde-noche alcanzarán el 55% del país.

Cuba registró el miércoles un 62% de afectación con lo cual repitió la mayor tasa documentada hasta el momento. Ese es el valor máximo registrado desde que en 2022 empezaron a publicarse estos datos de manera regular.

Expertos independientes indican que la crisis energética en Cuba responde a una infrafinanciación crónica de este sector, completamente en manos del Estado desde el triunfo de la revolución en 1959. Varios cálculos independientes estiman que serían precisos entre 8.000 y 10.000 millones de dólares para sanear el sistema eléctrico.

Por su parte, el Gobierno cubano señala al impacto de las sanciones estadounidenses a esta industria y acusa a Washington de “asfixia energética”. Los prolongados apagones diarios lastran la economía cubana, que se ha contraído más de un 15% desde 2020, según cifras oficiales. Además, han sido el detonante de las principales protestas de los últimos años. (Lea también: La nueva estrategia de Estados Unidos en el Caribe: reubicó buques de guerra y los acercó a Cuba)



La relación de Cuba con Venezuela

La Habana y Caracas han sido estrechos aliados en lo político y lo económico, y desde el año 2000 han mantenido un acuerdo por el que la isla ha recibido crudo venezolano y a cambio de la prestación de servicios profesionales, principalmente médicos, profesores y también personal militar.

En el ataque norteamericano a Caracas murieron 32 militares cubanos, cuyos restos llegaron la hace una semana a la isla, donde recibieron una serie de homenajes póstumos.

Este jueves se informó que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, habló con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, y le expresó “la decisión de continuar fortaleciendo las históricas relaciones de hermandad y cooperación”.

"Reiteré nuestra enérgica condena a la agresión militar de EE. UU. y el secuestro del presidente constitucional Nicolás Maduro y la compañera Cilia Flores", agregó el gobernante cubano en sus redes sociales. También "le manifesté nuestro respaldo y solidaridad con la Patria de Bolívar y Chávez, su pueblo y el gobierno bolivariano", añadió.

El jefe de Estado insular no ofreció más detalles de la mencionada llamada telefónica ni si hablaron sobre otros temas.

Cuba ha calificado el ataque militar estadounidense a Caracas como “inaceptable y bárbaro” y ha insistido en reiterar su “respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno venezolanos” desde el primer momento.

*CON INFORMACIÓN DE AGENCIA EFE