En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MENORES MUERTOS BOMBARDEOS
ESTADOS UNIDOS-VENEZUELA
TRUMO HABLA DE COLOMBIA
ANTES DE LA NIEVE
JAMES RODRÍGUEZ
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Venezuela: condenan a 30 años de cárcel a médica que criticó a Nicolás Maduro en audio de WhatsApp

Venezuela: condenan a 30 años de cárcel a médica que criticó a Nicolás Maduro en audio de WhatsApp

Se trata de Marggie Orozco, médico general de 65 años, quien fue condenada a 30 años de cárcel acusada de "traición a la patria, incitación al odio y conspiración".

Por: AFP
Actualizado: 18 de nov, 2025
Comparta en:
Editado por: William Moreno Hernández
Marggie Orozco.
Marggie Orozco.
Suministrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad