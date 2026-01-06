Detalles desconocidos de audiencia de Nicolás Maduro: las 5 frases clave que dijo

Vestidos con overoles de color café, Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron trasladados en helicóptero a su primera comparecencia ante el juez federal Alvin Hellerstein, a cargo del caso contra el derrocado presidente de Venezuela. Esa primera audiencia se registró a menos de 48 horas de la operación en la cual fueron sacado a la fuerza de Caracas y que incluyó comandos en tierra, bombardeos aéreos y una imponente fuerza naval.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Trasladado desde una cárcel en Brooklyn, Maduro ingresó el lunes sonriente a la sala de los tribunales federales. Siguió la audiencia con traducción y tomó notas. Ya en la audiencia, a la pareje se les vio vestidos con una camiseta naranja, señalados de traficar cocaína a Estados Unidos. "No soy culpable, soy un hombre decente, sigo siendo el presidente de mi país", dijo Maduro en español. Además, aseguró haber sido "secuestrado".

(Le recomendamos: Revelan la causa de los disparos en inmediaciones del Palacio de Miraflores, en Venezuela)



La primera comparecencia, que duró menos de una hora, fue más un procedimiento legal necesario antes de que se inicie el juicio. Maduro y Flores se declararon no culpables de los cargos de los que se les acusa, entre ellos conspiración por narcoterrorismo y por posesión de artefactos destructivos.



La acusación, presentada originalmente en 2020, fue ampliada en los últimos días y se incluyó a la primera dama, que antes no figuraba en los cargos. Flores está señalada por presunta implicación en la coordinación de reuniones y la logística de la red.

Publicidad

El Distrito Sur de Nueva York es uno de los tribunales más influyentes del país, con jurisdicción sobre Manhattan y Wall Street y competencia en casos de terrorismo, narcotráfico internacional, fraude financiero y crimen organizado.



"Soy completamente inocente": Nicolás Maduro

Entre las palabras que alcanzó a esbozar Maduro en la comparecencia insistió en que es “completamente inocente". También señaló se considera “un prisionero de guerra” y que fue “capturado” en su "casa en Caracas". En tanto, los abogados de la pareja solicitaron atención médica para ambos porque, según dijeron, tienen "problemas de salud".

El letrado Mark Donnelly afirmó que Flores "sufrió lesiones importantes durante su secuestro" y sugirió que podría tener una fractura o contusiones graves en las costillas.

Publicidad

(Le puede interesar: Delcy Rodríguez visita tumba de Hugo Chávez tras juramentarse como presidenta encargada de Venezuela)

Durante la audiencia, el juez Alvin Hellerstein interrumpió la declaración de Maduro. "Ya habrá ocasión de abordar todo esto", le dijo, al pedirle que simplemente confirmase su identidad. Mientras tanto, el derrocado presidente decía: "Soy un prisionero de guerra".

Hellerstein ordenó este lunes que la segunda comparecencia de ambos se celebre el 17 de marzo, tras haber concluido ya la primera audiencia ante una corte estadounidense.

Maduro no pedirá libertad bajo fianza tras su primera audiencia en Nueva York Fotos: captura de pantalla / AFP

Trump dice que Rubio, Hegseth y Stephen Miller estarán a cargo de Venezuela

El presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo este lunes que los secretario de Estado y Guerra (Marco Rubio y Pete Hegseth, respectivamente) y el asesor en temas de seguridad y migración, Stephen Miller, estarán a cargo de coordinar la transición en Venezuela, al tiempo que aseguró que la presidenta encargada del país andino, Delcy Rodríguez, está "cooperando".

Publicidad

En una entrevista con NBC News, Trump también incluyó en el equipo encargado de Venezuela a su vicepresidente, JD Vance, aunque éste se ha mantenido en un segundo plano desde que el sábado un gran despliegue militar y de operaciones especiales asaltara Caracas para capturar al presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A la pregunta de quién será en ese grupo el principal responsable de tomar decisiones sobre Venezuela, Trump se limitó a decir que será él quien tenga la última palabra.

Publicidad

"Es un grupo de todos. Todos son expertos en diferentes (campos)", aseguró el mandatario en la entrevista telefónica.

The Washington Post publicó en la noche del domingo que la Casa Blanca estaba considerando a Miller, el arquitecto de la política antiinmigrante de la Administración Trump, para "un rol más elevado" en la gestión de Venezuela.

El secretario de Estado, Marco Rubio, explicó este domingo que los responsables estadounidenses de dirigir la transición en Venezuela lo harán desde un ámbito de "políticas" y que será un "esfuerzo de todo el aparato de seguridad nacional".

El sábado Trump dijo que EE.UU. gobernará Venezuela y ayer aseguró que "estamos al cargo" del país, al tiempo que advirtió a Rodríguez, que ha pasado de vicepresidenta de Maduro a presidenta encargada del país latinoamericano, que se enfrenta a un futuro peor que el de Maduro si no "hace lo correcto".

Publicidad

(Además: Primera entrevista de María Corina Machado tras captura de Maduro; ¿regresará a Venezuela?)

NOTICIAS CARACOL

Con información de EFE y AFP