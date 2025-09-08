Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noticias Caracol En Vivo
Síguenos en::
Tendencias:
MILITARES SECUESTRADOS
EE. UU. - VENEZUELA
VALERIA AFANADOR
LOS INFORMANTES
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
Ahora no
Activar

Publicidad

Cabezote sección Mundo Noticias Caracol 2025 DK
Noticias Caracol  / MUNDO  / Exreina de belleza murió en trágico accidente de tránsito en Ecuador

Exreina de belleza murió en trágico accidente de tránsito en Ecuador

Shamel Ávala, querida exreina de belleza, fue la única víctima fatal del siniestro; hay seis heridos. Esto han dicho las autoridades.

Por: María Paula González
Actualizado: septiembre 08, 2025 07:26 a. m.
Comparta en:
Shamel Avala, exreina de belleza que murió en accidente
Shamel Ávala se había casado a finales de 2024 -
Fotos: Redes sociales