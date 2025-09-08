Exreina de belleza murió en trágico accidente de tránsito en Ecuador

Hay tristeza en el mundo de los certámenes de belleza, especialmente en Ecuador, luego de que una de sus reconocidas exreinas de belleza perdiera la vida en un trágico accidente de tránsito. Los hechos ocurrieron en Guayaquil, fue atendido por autoridades locales y dejó más de seis heridos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Shamel Alejandra Álava Zambrano, reconocida exreina de belleza ecuatoriana, fue identificada como una de las víctimas fatales del accidente. A través de redes sociales, familiares y amigos han lamentado su fallecimiento, mientras se está a la espera de conocer más detalles sobre lo ocurrido y sobre los otros lesionados.



¿Cómo ocurrió el accidente?

Los primeros reportes dados a conocer por las autoridades indican que el siniestro ocurrió en la vía que conecta a El Empalme con Balzar, en Guayaquil, Ecuador, en la noche del pasado viernes. Específicamente el choque se dio a la altura del recinto La 22.

Las imágenes que se publicaron en redes sociales dejaron en evidencia la magnitud del siniestro. Cámaras de seguridad muestran el momento en el que una camioneta blanca es impactada de frente por un vehículo que iba en el sentido contrario. Ambos vehículos quedan sobre la avenida, pero todavía no se han revelado detalles sobre responsabilidades.



Se puede ver en el video que la camioneta blanca viene por un carril, cuando intenta girar hacia el otro, pero en ese momento un carro que viene en otra dirección la impacta de frente. Las autoridades están investigando los pormenores de estos hechos, tratando de establecer cuáles fueron los errores que se cometieron por parte de los conductores.

👑 F4LLEC3 EX REINA DE EL EMPALME‼️

Shanel Álava, perdió la vida la noche de este viernes 5 de septiembre en trágico accidente de tránsito ocurrido en la vía #ElEmpalme–#Balzar, a la altura del recinto La 22.



El siniestro también dejó al menos seis personas heridas, #guayas pic.twitter.com/VTTj4gppte — tendenciapopular.ec (@tendenciap_ec) September 6, 2025

Publicidad

Los hechos ocurrieron sobre las 8:00 de la noche y al lugar llegaron rápidamente efectivos del Cuerpo de Bomberos local para asistir a los heridos. Las autoridades detallaron que el siniestro dejó a una persona muerta y a otras seis heridas, quienes fueron trasladadas a centros médicos. El estado de salud de los heridos todavía es reservado.



¿Quién era Shamel Álava?

Cuando se confirmó que Shamel Álava era la única víctima fatal del siniestro vial en Guayaquil el mundo del entretenimiento ecuatoriano quedó en luto. La mujer era especialmente conocida por su paso por certámenes de belleza nacionales, así como por su carisma y compromiso con causas sociales.

Ávala fue coronada como la mujer más bella se El Empalme en 2015; desde entonces se ganó el corazón de la comunidad y seguidores en redes sociales no solo por su apariencia física, sino por tener gran compromiso social y político. Los allegados de la mujer recuerdan que su sueño era contribuir a su comunidad y tenía planes de convertirse en alcaldesa de su ciudad.

Publicidad

A través de las plataformas digitales seguidores, familiares y autoridades locales expresaron su pésame a la familia de la exreina de belleza. En diciembre de 2024, Shamel Álava había sido noticia en su país por la preciosa boda que protagonizó con su pareja Gonzalo Cantos.

La Alcaldía de El Empalme, a través de un comunicado, expresó: "En vida ostentó con altura la honrosa dignidad de reina del cantón El Empalme. Extendemos nuestra solidaridad a su esposo, a sus padres, a sus hermanos y demás familiares. El GAD Municipal, en nombre de su alcalde, concejales y servidores municipales, extiende un abrazo fraterno y eleva una plegaria al Altísimo para que se les conceda fortaleza y resignación en esta irreparable pérdida".

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL