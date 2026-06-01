Familia descubrió a hombre que llevaba meses viviendo bajo su casa sin que se dieran cuenta

Lo que comenzó como una serie de ruidos inexplicables terminó convirtiéndose en la peor pesadilla para una familia de Happy Valley, en el condado de Clackamas, Oregón. Durante casi tres meses, un hombre de 41 años, identificado como Beniamin Bucur, logró convertir el estrecho espacio bajo los cimientos de una vivienda en un refugio subterráneo completamente equipado, todo esto mientras los propietarios dormían y realizaban su vida cotidiana justo sobre su cabeza.



¿Cómo lo descubrieron?

Beniamin Bucur se instaló clandestinamente en el sótano o espacio de acceso restringido bajo la estructura de la casa, habitada por un matrimonio y su hija pequeña. Según las investigaciones de la Fiscalía del Condado de Clackamas, Bucur no solo se limitó a pernoctar en el lugar, sino que aprovechaba la oscuridad de la noche para ingresar sus pertenencias sin levantar sospechas, transformando el sitio en un "compañero de piso" del que nadie tenía conocimiento.

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Aunque la familia llegó a escuchar ruidos inusuales provenientes del subsuelo, inicialmente los atribuyeron a sonidos comunes de la estructura de la casa y nunca imaginaron que un extraño vivía bajo sus pies.

El misterio se resolvió el 3 de septiembre de 2025, gracias a la vigilancia de un vecino. Este testigo observó a Bucur estacionar su vehículo, caminar hacia la parte trasera de uno de los edificios y entrar en el compartimento inferior. Al notar que desde el interior se filtraba luz y que la compuerta de acceso volvía a cerrarse, decidió alertar de inmediato a las autoridades.



Cuando la policía llegó al lugar, encontró señales evidentes de actividad: la puerta de acceso había sido forzada y asegurada con un candado que no pertenecía a los dueños. Un detalle clave fue el hallazgo de un cable de extensión que atravesaba una rejilla de ventilación, lo que confirmaba que el intruso estaba extrayendo energía directamente de la red eléctrica de la vivienda. Tras obtener la autorización de los propietarios, los agentes utilizaron una herramienta Halligan para forzar la entrada, encontrando a Bucur oculto justo detrás del acceso.



¿Cómo vivía el hombre?

Lo que los agentes descubrieron al inspeccionar el escondite fue sorprendente por su nivel de organización. Bucur había logrado construir lo que los medios describieron como un "minidepartamento" o un espacio habitable muy completo.



En el lugar contaba con televisores y consolas de videojuegos, una cocina improvisada con hornillas funcionales, iluminación con guirnaldas de luces y conexiones eléctricas ilegales para todo ello. Además de estas comodidades, el registro policial reveló una faceta más peligrosa del ocupante: se hallaron armas blancas, incluyendo una espada y varios cuchillos, junto con una pipa que contenía residuos de metanfetamina.



¿Qué se sabe del sujeto y qué pasó con él?

Beniamin Bucur no era un desconocido para el sistema judicial. Con un historial delictivo que se extiende por más de 20 años, cuenta con condenas previas relacionadas con robo, allanamiento de morada y posesión de sustancias ilícitas. Tras ser capturado en este último incidente, el sujeto se declaró culpable de posesión de drogas y fue llevado a juicio por la ocupación de la vivienda.

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El pasado martes 26 de mayo, tras una deliberación de apenas 20 minutos por parte del jurado, Bucur fue declarado culpable de robo con allanamiento de morada en primer grado. Por estos hechos, fue sentenciado a una pena de 36 meses (tres años) de prisión. Adicionalmente, se informó que el individuo enfrenta cargos por otros delitos de robo en el cercano condado de Washington.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co