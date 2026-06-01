Protagonista del reality 'Mi familia vive en Alaska' fue hallado sin vida en un río: esto se sabe

Una nueva tragedia enluta al mundo del entretenimiento. Matthew Brown, uno de los protagonistas del docureality 'Mi familia vive en Alaska' (Alaskan Bush People, en inglés), fue hallado sin vida en un río. El hecho enluta a la familia que en 2021 ya había pasado por una tragedia similar tras la muerte de su padre Billy.

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La noticia de su fallecimiento fue confirmada a través de redes sociales por su otro hermano, Noah Brown, quien reveló en un video en su cuenta de TikTok que él mismo ayudó a recuperar el cuerpo de su hermano del agua para luego reconocerlo.



¿Qué fue lo que ocurrió?

El cuerpo de Matthew Brown fue hallado sin vida en el río Okanogan, en Washington, Estados Unidos, luego de que la familia reportara que el famoso llevaba varios días desaparecido. "Mi hermano mayor, Matthew Brown, ha fallecido. Lo sacamos del río y lo identifiqué", expresó Noah en un video, conmovido hasta las lágrimas.



Noah relató que, tras algunos días de haber reportado la desaparición de su hermano, recibieron algunos informes de personas que aseguraban haberlo visto caer al río. Desde ese momento, él y equipos de búsqueda habían estado recorriendo el afluente intentando encontrar el cuerpo.

El hombre agradeció a las personas que ayudaron a dar con el paradero del cuerpo de su hermano. También señaló que Matthew fue hallado portando su identificación y su tarjeta del Seguro Social, lo que ayudó a las autoridades a confirmar que se trataba de uno de los protagonistas de 'Mi familia vive en Alaska'.



Informes de medios internacionales, basados en la información preliminar de las autoridades, indican que el hombre de 43 años se habría disparado a sí mismo y habría caído al río, por lo que todo apunta a que se trató de un suicidio. Los documentos detallan que una persona llamó el pasado 28 de mayo a las autoridades para alertar por un hombre que se encontraba en una zona poco profunda del río, el testigo apartó la mirada un segundo y, tras escuchar un ruido, volvió a girarse para ver cómo el hombre flotaba boca abajo arrastrado por la corriente.



Con respecto a esta información, fue 'Bear' Brown, otro de los hermanos, quien expresó en sus redes sociales que su hermano estaba atravesando momentos difíciles, pero que nunca se imaginó que sería capaz de hacerse daño. En el punto reportado por el testigo se halló un arma de fuego.

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"Estuvo luchando durante mucho tiempo. Y me preocupaba muchísimo que acabara sufriendo una sobredosis o algo así. No pensé que se haría daño. Parece que la herida fue autoinfligida. Aunque, obviamente, el forense todavía tiene que examinarlo", explicó el hombre en su cuenta de TikTok.



Lo que se sabía previamente sobre los problemas de Mathew es que, detrás de su imagen salvaje y fuerte, el hombre de 43 años llevaba años luchando con sus propios demonios, representados en su adicción al alcohol y a las drogas. Este problema inició en 2019, cuando se alejó por completo de las pantallas.

'Bear' recordó que en uno de sus últimos encuentros con su hermano, este lo llamó para confesarle que había recaído y roto su sobriedad. "Yo le dije: 'Bueno, vuelve a levantarte, hombre. Todo el mundo recae. Simplemente vuelve a levantarte. Ve a rehabilitación si es necesario. Tú puedes con esto'".

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Noah Brown, por su parte, reconoció que vio a su hermano el 27 de mayo, un día antes de lo ocurrido. Señaló que lo vio de lejos y que "fue una de esas situaciones en las que pasas en coche y saludas de lejos con la mano. Ojalá hubiera tenido más tiempo cuando pasé por allí".

Cabe recordar que 'Mi familia vive en Alaska' fue un docureality de gran éxito de Discovery Channel que contó con 14 temporadas, entre 2014 y 2022. En la producción se mostraba el estilo de vida de la familia Brown, compuesta por Billy Brown (fallecido en 2021), su mujer Ami y sus siete hijos, Matt, Joshua “Bam Bam”, “Bear”, “Gabe”, Noah, “Snowbird” y “Rain”, quienes vivían en una zona alejada, completamente desconectados de la vida moderna y sobreviviendo a un territorio salvaje.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL