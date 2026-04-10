Impactantes imágenes de cómo desapareció glaciar Los Cerros de la Plaza en Sierra Nevada El Cocuy

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam, publicó una serie de imágenes que permiten seguir paso a paso la desaparición del glaciar Los Cerros de la Plaza, una de las masas de hielo que formaron parte del sistema glaciar de alta montaña en Colombia. El material muestra comparaciones entre registros fotográficos antiguos, tomas aéreas recientes y mediciones realizadas en campo, con las que se documenta un proceso que se extiende por varias décadas y que concluye con la pérdida total del glaciar.



¿Dónde se ubicaba el glaciar Los Cerros de la Plaza?

Los Cerros de la Plaza estuvieron ubicados en la zona de alta montaña, dentro del conjunto de glaciares que durante el siglo XX cubrieron áreas hoy expuestas de manera permanente. De acuerdo con el seguimiento del Ideam, este glaciar redujo año tras año su extensión superficial y su volumen, hasta quedar limitado a parches de hielo que finalmente desaparecieron. Las imágenes divulgadas muestran transiciones claras: superficies blancas continuas pasan a fragmentos aislados y, luego, a terreno descubierto.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El análisis visual que compartió el Ideam se apoya en datos recolectados mediante fotografías históricas, imágenes satelitales y vuelos con sensores remotos. El Ideam utiliza estas herramientas para comparar áreas de hielo en distintos momentos y estimar la velocidad de pérdida. En el caso de Los Cerros de la Plaza, los registros más antiguos evidencian una cobertura glaciar definida, mientras que los más recientes confirman la ausencia total de hielo permanente.

#IdeamInforma | Colombia pierde el glaciar de los Cerros de la Plaza.



En marzo de 2026 se confirmó la desaparición total de este glaciar ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy. Lo que en el siglo XIX tenía cerca de 5,5 km² de extensión, hoy es evidencia de una… pic.twitter.com/N1mnYBO7UW — Ideam Colombia (@IDEAMColombia) April 10, 2026

La desaparición del glaciar no es un evento repentino. El proceso documentado muestra una reducción progresiva, relacionada con el aumento sostenido de la temperatura media en zonas altas y con cambios en los patrones de precipitación. El Ideam ha señalado que los glaciares colombianos responden de forma directa a estas variaciones climáticas, debido a su ubicación en la franja tropical y a su menor tamaño en comparación con glaciares de latitudes mayores.



"En marzo de 2026 se confirmó la desaparición total de este glaciar ubicado en la Sierra Nevada de Güicán o El Cocuy. Lo que en el siglo XIX tenía cerca de 5,5 km² de extensión, hoy es evidencia de una transformación acelerada: aumento de la temperatura, menor acumulación de nieve y cambios en los ecosistemas de alta montaña", escribió el Ideam en sus redes sociales.



Este texto fue realizado con colaboración de un asistente de IA y editado por un periodista que utilizó las fuentes idóneas y verificó en su totalidad los datos.

Publicidad

ÁNGELA URREA PARRA

NOTICIAS CARACOL