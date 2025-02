Habla la mamá de sujeto que abandonó a bebé recién nacido en Tultitlán, México: "Fue despiadado"

A través de un video que se subió a la red social Facebook fue cómo la mamá de Lucio ‘N’ se enteró de que su hijo había abandonado a un bebé recién nacido en una vía de Tultitlán, México, hecho que generó indignación entre los internautas y ahora lo tiene a él y a la madre del menor (Diana ‘N’) enfrentándose a la Fiscalía General de la Justicia del Estado.

Dulha Utrera, mamá de Lucio, habló con el medio Milenio y relató que apenas vio el video en redes sociales se contactó con su esposo para ubicar a su hijo, pues desconocía dónde vivía él, esto debido a que Lucio se había mudado con ella: “De ella solo sabía que le decían Jazz, no sabía el nombre completo. Sí la conocía de vista, pero no hablaba. Tuve una pelea con Lucio porque no quería que anduviera con ella y Lucio decidió irse. Ayer fuimos nosotros al domicilio, llegaron las patrullas. De hecho, si supieron el domicilio de ella fue porque yo fui y llevé elementos”, comentó la mujer.

“Nosotros quisimos levantar la denuncia”: mamá de Lucio

Dulha Uterra relató que ella y su esposo se acercaron a la Fiscalía para interponer la denuncia contra Lucio, pues “yo empecé a comunicarme con Lucio para yo llevarlo y lo había convencido de que él fuera y él iba a ir para allá y a mí nunca me quisieron levantar una denuncia, nunca me tomaron en cuenta diciendo que el niño es mi nieto y que mi hijo estaba implicado en todo esto y que él lo hizo. Yo no quiero quitar la responsabilidad de él para nada, tampoco quiero que le reduzcan nada, lo que él tiene que pagar que lo haga, como lo tiene que hacer, porque así como tuvo los pantalones y la fuerza para hacer lo que hizo y no pedir ayuda, entonces no necesita mi ayuda ahorita porque él no me la pidió. Pero sí tengo el derecho civil, moral y ético de hacer lo que se tiene que hacer”.

(Lea además: Bebé recién nacido fue abandonado en calles de Tultitlán, México: capturaron a papás del niño )

Publicidad

Mencionó que debido a que ninguna autoridades les prestó atención cuando Lucio se quiso entregar “él se nos dio a la fuga. Se fue, supe en dónde estaba, me avisaron y mi esposo se fue para allá a llamar a patrullas y que se lo llevaran”.

Con profundo enojo, lamenta que las autoridades no le hayan prestado la debida y pronta atención, pues por esto no ha podido saber cómo está su nieto. Sobre esto dijo: “La víctima es el bebé que está ahí sin papá, sin mamá, sin abuelos, sin nadie que pueda ver y saber cómo está. A mí eso es lo que realmente me interesa. El mío está bastante grande para cuidarse solo”.

Publicidad

“No fue un aborto espontáneo”: mamá de Lucio

Dulha Utrera relató que su hijo le comentó que dos días antes de que naciera el bebé la mamá del menor se había tomado dos pastillas para abortar, “que no fue un aborto espontáneo, que ella empezó con unos dolores en su trabajo y que lo arrojó. De hecho, los mensajes que tengo para que los publiques, en los mensajes ella le dice: ‘esta cosa está llorando, eso está llorando, está llorando’, y él le dice muchas cosas: que haga algo, que lo envuelva en papel. Él me dice: ‘Yo pensaba que era chico, que no era grande’. O sea, en crudo, en seco, sin sentimientos, sin corazón. Los dos hablando de la misma manera despiadada, sin importarles absolutamente nada de lo que estaban haciendo”.

Los chats que delataron a los papás del bebé abandonado en Tultitlán, México - X: @TitularNoticias

Además, según la versión que le entregó Lucio a su mamá, él entró en pánico cuando recibió al bebé en la bolsa y le comentó que el niño “no lloraba mientras yo lo llevaba'. Me dijo: ‘lo que ven en el video que yo quito (una prenda negra) es el pantalón de ella. Ella me pidió que borrara todos los mensajes, ella me pidió que le quitara el pantalón que porque iban a reconocer la ropa. Yo regresé a mi casa”.

“Quería que a él lo agarraran”

Debido al atroz acto que hizo con su nieto, esta madre tan solo buscaba que a su hijo “lo agarraran. Mi intención jamás ha sido ni justificarlo porque me tenía a mí, tenía a mi marido y tenía una casa, y al igual lo pude haber regañado y le pude haber dicho: ‘ves, te lo dije, no eran las acciones, no era como tenías que hacerlo’, pero pues me había quedado con el bebé”.

Considera que el que su nieto esté vivo es un “milagro”, además “que haya sobrevivido con cordón en una bolsa, casi tapado de la cara, con la placenta, que no llegó un animal, que hubo gente que lo recogiera y lo agarrara pronto. Quise ir al hospital y no puedo”.

Publicidad

Con lágrimas y el corazón roto, Dulha Utrera recalcó: “Yo no hice mal, no soy una mala madre, no soy un mal ciudadano, no soy una persona que robe, que trate mal a la gente, no soy una persona que le dije: ‘si llegas a salir embarazado te voy a matar o no te quiero ver aquí’, como para que él hubiera tenido esa decisión, que él decidió hacer eso. Yo no pienso pagar una fianza si le dan a él para pasar su proceso fuera, no lo pienso hacer porque si él no aprende de esto, lo único que voy a hacer es que al rato cuando él salga de prisión va a ser un peor hombre y yo no traje al mundo una animal y yo no crie un animal”.

Quisiera quedarse con la custodia de su nieto, pero teme no poder hacerlo debido a cómo Diana manejó la denuncia sobre el abandono del bebé. Para Dulha su nieto “no tiene por qué estar a un día de nacido estando en todos los medios de comunicación sufriendo de la manera en la que está sufriendo, pasando las cosas que está pasando. Gracias a Dios no está enfermo, o sea, la vida es grande y se merece una mejor vida y no estar con dos monstruos como lo está”.

Publicidad

(Lea además: Inauguran clínica de aborto legal al oeste de México: "Un lugar seguro para las mujeres" )