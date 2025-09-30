En vivo
Noticias Caracol
Noticias Caracol  / MUNDO  / Hamás examina el plan de Donald Trump para poner fin a la invasión de Israel en Gaza

Hamás examina el plan de Donald Trump para poner fin a la invasión de Israel en Gaza

El plan contempla un alto al fuego, la liberación de los rehenes israelíes en 72 horas, el desarme del movimiento islamista palestino y una retirada gradual de las fuerzas israelíes desplegadas en la Franja.

Por: AFP
Actualizado: 30 de sept, 2025
Editado por: William Moreno Hernández
Gaza.
