Hija de actores famosos pide a la ONU que se restablezca el uso obligatorio de tapabocas

La hija mayor de Ben Affleck y Jennifer Garner, Violet Affleck, sorprendió al mundo con un fuerte discurso en la sede de la ONU, donde pidió que se restablezca el uso de tapabocas y otras medidas de protección para evitar un nuevo repunte del covid-19.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La joven de 19 años, que padece una condición posviral tras haber contraído una enfermedad en 2019, habló ante el evento Aire Interior Saludable, donde apareció con una gran mascarilla facial y gafas transparentes, enviando un mensaje contundente sobre la necesidad de priorizar la salud pública.

Además, en su intervención la mujer señaló que el mundo olvidó muy rápido las normas de protección que se impusieron en la pandemia, perjudicando a los más pequeños y a las futuras generaciones. “Es una negligencia de primer orden mirar a los niños a los ojos y decirles: ‘Sabíamos cómo protegerlos y no lo hicimos’”, dijo Violet durante su intervención.



¿Qué dijo la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner?

En su discurso, Violet criticó el ritmo con el que el mundo dejó atrás las medidas de prevención que se establecieron cuando el covid-19 afectó al mundo y la manera en la que todo regresó a la normalidad. “Para los adultos, el ritmo implacable de la ‘vuelta a la normalidad’, ignorando, minimizando y ocultando tanto la prevalencia de la transmisión aérea como la amenaza del covid persistente, se manifestó en una serie de decisiones”.



La joven advirtió que la pandemia no es cosa del pasado y subrayó que el uso de tapabocas y la implementación de aire filtrado son fundamentales. También afirmó que el aire limpio debe considerarse un derecho humano, tan esencial como el agua potable. “Podemos crear una infraestructura de aire limpio que sea tan omnipresente y tan obviamente necesaria, que los niños del mañana ni siquiera sepan por qué la necesitamos”, expresó.



¿Qué condición tiene la hija de Ben Affleck y Jennifer Garner?

Esta no es la primera vez que Violet hace un llamado sobre la salud pública, la hija de los famosos ya había mostrado su compromiso con el tema. En el verano de 2023 se presentó en una reunión de la junta municipal de Los Ángeles para criticar la ausencia de regulaciones sobre mascarillas en hospitales. En ese momento, explicó cómo una enfermedad posviral cambió su vida.

Publicidad

“Hola, Violet Affleck, residente de Los Ángeles, votante por primera vez. Tengo 18 años. Contraje una enfermedad posviral en 2019. Ahora estoy bien, pero vi de primera mano que la medicina no siempre tiene respuestas a las consecuencias incluso de los virus menores”, afirmó entonces.

También en mayo pasado publicó un artículo en la Yale Global Health Review en el que defendió el uso de mascarillas, la licencia por enfermedad paga y la atención médica universal como pilares de una respuesta sólida frente a pandemias.



¿Qué es una condición posviral?

Según el portal especializado Clínica Mayo, las enfermedades posvirales o Covid prolongado se definen como un conjunto de síntomas que aparecen después de una infección viral. Estos pueden incluir fatiga, pérdida de memoria, incapacidad de concentración y agotamiento, prolongándose durante meses.

Publicidad

Con su exposición en la ONU, Violet Affleck no solo busca honrar su propia experiencia, sino también advertir al mundo sobre la importancia de no bajar la guardia frente a un virus que, según ella, “todavía representa un peligro”.



¿Quiénes son los padres de Violet Affleck?

Violet es la hija mayor del actor, guionista y director Ben Affleck, ganador del Óscar por 'Good Will Hunting' y 'Argo', y de la actriz Jennifer Garner, reconocida por su papel protagónico en la serie 'Alias' y en películas como '13 Going on 30' o 'Juno'.

Affleck y Garner fueron una de las parejas más mediáticas de Hollywood durante la década de 2000. Se casaron en 2005 y estuvieron juntos una década, hasta anunciar su separación en 2015. Aunque su divorcio se formalizó en 2018, ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de sus tres hijos: Violet, Seraphina y Samuel.

NOTICIAS CARACOL