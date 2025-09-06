Historia de niña que permaneció encerrada toda su vida y fue rescatada tras denuncia anónima

Una niña de tan solo 6 años fue rescatada e las últimas horas de una cárcel privada en una vivienda de Sorocaba, Sao Paulo, Brasil. Los padres de la menor fueron detenidos por las autoridades. Una denuncia anónima fue clave para que los investigadores llegaran a la casa de la pequeña y detuvieran a sus captores. Lo que más sorprendió a la Policía fue que, al momento de restablecerle los derechos a la niña, ella no podía hablar sino que solo gritaba, así que fue sometida a exámenes médicos.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

La Policía Civil informó que la menor de edad nunca accedió a un colegio, no tenía ningún tipo de vacunas, nunca había recibido atención médica y tampoco habría tenido contacto con el mundo exterior en sus 6 años de vida. Además, las autoridades indicaron que la niña no se alimentaba de comida sólida y el cabello no se lo habían bañado.

"Cuando la conocimos, ella era muy apática. El cabello tenía un nudo único, como si nunca hubiera sido lavado. Ella estaba sin comida y estaba deslumbrada por todo, con el mundo, como si nunca hubiera salido de casa” dijo la consejera tutelar Ligia Guerra en el medio TV TEM. Agregó que “todos sus derechos han sido violados. Ella nunca convivió con otros niños”.



De acuerdo con el medio brasilero Globo, la Policía decomisó los teléfonos de los papás de la niña, un hombre de 54 años y una mujer de 45. La pareja no tiene más hijos. Además, se conoció que la mujer fue entrevistada por aparte y demostró que no comprendía la gravedad del delito que estaba cometiendo.

Publicidad

El informe del investigador del caso indicó: “Desde el principio tomamos las medidas, solicitando arresto, orden de allanamiento, para realmente entender y darnos cuenta dentro de la casa cómo eran las condiciones de vida de esta niña. Así que hoy cumplimos con el arresto temporal y también hicimos el registro dentro de esta propiedad. De manera informal, hablé más con la madre y no puede comprender la gravedad de la situación, la gravedad de haber dejado a la niña sin escuela, sin salud, sin socializar en sociedad, en esta situación de encarcelamiento. Realmente, sugiere que la madre no tiene la noción de la gravedad de lo que le pasó a esta niña".

Los papás de la niña permanecerán en prisión mientras el juez decide si son responsables o no de secuestrar a su propia hija y mantenerla bajo condiciones inhumanas.