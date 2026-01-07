Instituto Nobel responde a María Corina Machado por querer compartir premio con Donald Trump

El Instituto Nobel noruego confirmó el martes que el Premio Nobel no puede ser transferido a terceros, luego de que María Corina Machado, ganadora del Nobel de la Paz en 2025 y líder opositora venezolana, declarara el día lunes su intención de "compartirlo" con el presidente estadounidense Donald Trump.



"Un Premio Nobel no puede ser revocado ni transferido a otros. Una vez que se ha anunciado al laureado o laureados, la decisión es para siempre", explicó a la agencia de noticias EFE el portavoz Erik Aasheim.

"En cuanto al dinero del premio, el laureado o laureados son libres de disponer de él de la manera que consideren oportuna", añadió el representante del Instituto Nobel noruego, que actúa como secretariado del Comité Noruego del Nobel.

Machado, quien ya había dedicado el Nobel a Trump al recibirlo, reiteró el pasado lunes en una entrevista con la cadena estadounidense 'Fox News' que "ciertamente queremos dárselo y compartirlo con él".



Durante la conversación, expresó su gratitud al presidente de EE. UU. por las "valientes acciones" que llevaron el sábado al secuestro del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aunque admitió que no ha tenido contacto directo con Trump desde que se le otorgó el Nobel en octubre.



De acuerdo con lo publicado el lunes por The Washington Post, la decisión de Machado de aceptar el Nobel, que Trump codiciaba, habría provocado que el mandatario le retirara su respaldo tras la captura de Maduro, negándole apoyo para liderar una transición en Venezuela.

Aunque Machado dedicó el prestigioso galardón a Trump, el hecho de no rechazar el reconocimiento se convirtió en un "pecado imperdonable" que el presidente no ha olvidado, según indicaron al Post dos fuentes cercanas a la Casa Blanca.



María Corina Machado dice que su coalición debería "liderar Venezuela"

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, afirmó que su coalición política "debería liderar Venezuela" tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su traslado a Estados Unidos.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo", declaró Machado en una entrevista con el canal estadounidense CBS, al referirse a los interrogantes que surgen en el país después de la caída de Maduro.

Machado, exlegisladora, ganó las primarias para enfrentarse a Maduro en las elecciones presidenciales de 2024. Sin embargo, el gobierno le prohibió participar, por lo que el diplomático retirado Edmundo González la reemplazó.

Estados Unidos y otros gobiernos reconocieron a González como ganador de los comicios, luego de que el Ejecutivo de Maduro fuera acusado de manipular el recuento de votos.

Durante la entrevista con CBS, Machado enfatizó que "el pueblo de Venezuela ya ha elegido" quién debe asumir el gobierno de Caracas ahora que Maduro ha dejado el poder.

Al preguntarle si eso significa que ella debería ser la próxima líder de Venezuela, Machado respondió: "Absolutamente sí", destacando que su coalición tiene como presidente electo a González.

"Estamos listos y dispuestos a servir a nuestro pueblo, como se nos ha encomendado", reiteró.

Por el momento, no está claro si González o Machado podrán regresar a Venezuela para contribuir a liderar el país.

La vicepresidenta designada por Maduro, Delcy Rodríguez, ejerce actualmente como presidenta interina de Venezuela. Sobre ella, Machado declaró a CBS News que "no es nada moderada" y que "nadie confía en ella", señalando el papel clave que desempeñó en el régimen de Maduro.

ESTA NOTA TIENE INFORMACIÓN DE LA AGENCIA DE NOTICIAS EFE