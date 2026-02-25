Hito de la medicina en Reino Unido: bebé nació del útero de una mujer fallecida que fue trasplantado

El nacimiento de Hugo Powell marca un nuevo hito de la medicina en Reino Unido. Y es que su madre, Grace Bell, fue capaz de dar a luz a su bebé con el útero de una mujer fallecida. El personal del hospital Queen Charlotte’s and Chelsea fue testigo de este hecho que posee gran significado para la ciencia en diciembre de 2025.



Bell había nacido sin su útero, ya que padece del síndrome de Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser (MRKH). Esta condición solo afecta a 1 de cada 5.000 mujeres, que se caracterizan por no tener útero o que el mismo sea subdesarrollado.



Pero los avances en medicina permitieron que Grace Bell cumpliera el sueño “de toda la vida de ser madre” después de estar acostumbrada a esta condición. Con su pareja incluso llegó a pensar en acudir a la gestación subrogada (también conocida como vientre de alquiler) para llegar a tener hijos. Hasta que la oportunidad del trasplante de útero llegó hasta ellos, la cual es promovida por el programa de investigación Womb Transplant UK. La intervención ocurrió en junio de 2024. En diciembre de 2025, Bell volvía al quirófano, esta vez para dar vida.



Obtener la oportunidad de dar vida con su cuerpo a través del órgano de una donante es algo que conmueve a esta mujer hasta las lágrimas, ahora que tiene al pequeño Hugo en sus brazos. Ahora Grace Bell figura como la segunda mujer en su país que da a luz con un útero trasplantado, pero es la primera en hacerlo con el órgano de una mujer que había fallecido. De hecho, el equipo de investigación especula que Hugo podría ser el tercer bebé en nacer del órgano reproductor de una donante fallecida.

"Creo que esta es la cosa más abnegada y amable que alguien habría hecho por nuestra familia y para mí”, declaró Bell en medio de un agradecimiento que incluso manifestó en una carta a la familia de la donante, aquella que reconoce como la mujer que le dio un regalo para cumplir su sueño.

