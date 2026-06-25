Investigan a adolescente 'therian' de 15 años que habría acabado con la vida de sus padres

Las autoridades de Países Bajos se encuentran investigando uno de los crímenes más atroces, pues todo parece indicar que una joven de 15 años habría asesinado a sus padres en su vivienda. Los hechos han generado tanta conmoción que el caso se convirtió en noticia internacional.

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El diario neerlandés The Telegraaf fue el encargado de revelar al mundo los detalles de esta investigación, luego de que las autoridades anunciaran que estaban investigando el caso de unos adultos asesinados por su propia hija. Las víctimas fueron identificadas como Johan y Matilda, ambos de 53 años, mientras que de la menor de edad se conoció que había manifestado identificarse como 'therian'.



¿Qué se sabe sobre este caso?

Este 25 de junio las autoridades de Países Bajos informaron sobre la detención de una adolescente de 15 años por su posible responsabilidad en el asesinato de sus padres. Los hechos ocurrieron en la vivienda familiar ubicada en el barrio Meerstad, en la ciudad de Groningen, donde hasta la madrugada de este jueves la familia llevaba una vida aparentemente normal.

Según el diario internacional, uniformados llegaron hasta la vivienda tras recibir una impactante denuncia. Compañeros de clase de la adolescente avisaron a las autoridades que la joven les envió imágenes violentas por WhatsApp en las que les mostraba los cuerpos sin vida de sus padres en el piso y en la cama. "Se veía a sus padres tirados en el suelo, con los ojos abiertos. Su padre estaba en el piso, su madre en la cama. Había sangre y un cuchillo", detalló una de las estudiantes al medio.



Varios adolescentes coincidieron con sus declaraciones, señalando que el material perturbador invadió las bandejas de mensajes de casi todos sus compañeros. Además, también contaron que no solo los padres habrían sido víctimas del ataque, sino también un golden retriever que pertenecía a la familia y que logró sobrevivir a las heridas causadas por las puñaladas que le habría propinado.



Sobre el comportamiento de la adolescente, sus compañeros señalaron que sus padres parecían amorosos y que nunca notaron problemas en la familia. Indicaron que, desde hace un tiempo, la joven había pedido que se refirieran a ella con pronombres masculinos y luego les anunció que se identificaba como 'therian'. "Llevaba cola, orejas de perro y guantes. Y a veces también ladraba", contó un compañero y agregó que había conformado un pequeño grupo con estudiantes que se comportaban como ella. "Durante el recreo se comportaban como perros. Gateaban por el suelo y ladraban".

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Efectivamente, los uniformados llegaron a la casa de la familia y encontraron los cuerpos sin vida de los padres y a la mascota herida. Ante la denuncia de sus compañeros de clase, la joven de 15 años fue detenida como sospechosa del doble homicidio mientras se investigan los hechos. Por ahora, la policía ha pedido a la comunidad no difundir las fotos que la adolescente compartió por WhatsApp y acercarse a las oficinas en caso de tener cualquier información de relevancia.

Por su parte, el colegio en el que estudia la adolescente y sus compañeros emitió un comunicado a través del medio local Algemeen Dagblad. "Lo que ocurrió tiene mucho impacto. Los estudiantes están trabajando visiblemente en ello y hablan entre ellos. Empleados, estudiantes y padres también leen las historias que circulan. Por eso creemos que es importante ofrecer espacio para conversaciones y apoyo cuando sea necesario". señalaron en el comunicado.

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También la familia de la pareja Johan y Matilda emitieron un comunicado en el que manifestaron estar "profundamente afectados por los trágicos acontecimientos, pero el apoyo y la simpatía que hemos recibido de muchos nos hacen bien y resultan conmovedores". En Países Bajos, las autoridades siguen avanzando en la investigación para determinar las causas detrás de la violenta muerte de la pareja de 53 años.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co