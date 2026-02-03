Presidente Petro da detalles de su encuentro con Donald Trump: dijo que le entregó lista de capos

El presidente Gustavo Petro ofreció una rueda de prensa para dar detalles de lo que conversó con su homólogo Donald Trump, quien dijo que ice que se llevó "muy bien" con el colombiano durante la conversación.

Durante su conferencia, contó que le planteó a Trump perseguir “conjuntamente a través de una articulación de agencias de muchos países del mundo” a los capos del narcotráfico. Y reveló que el domingo 1 de febrero “nosotros, con inteligencia naval colombiana, de la DEA, articulándolas, capturamos un submarino con 10 toneladas de cocaína dentro, no murió nadie. Su dueño no está en territorio colombiano”.

También habló de la incautación de otro cargamento un día antes, insistiendo en que no hubo muertos.



“En la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son dos maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico”, agregó.



Lista de capos del narcotráfico

“Se lo dije al presidente Trump, ‘si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico es contra los capos de los capos’”, dijo Petro.



Añadió que “la primera línea del narcotráfico vive en Dubái, Madrid, Miami. Lo conocen las agencias de EE. UU., le pasé los nombres al presidente Trump”. A ellos, sostuvo, “hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de agencias de muchos países del mundo”.

“Un capo de capos debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Si la idea de libertad y mercados impide esa persecución no estamos haciendo nada. Pero si un campesino es perseguido porque no tiene con qué comer y no puede sembrar sino una vegetación que era conocida hace millones de años, entonces por qué le cae una bomba encima de su casa, o lo llevan preso. Eso no es una lucha eficaz”, dijo Petro.



¿Petro saldrá de la Lista Clinton?

“Yo no pregunté eso”, contestó el mandatario. “No he necesitado de bancos ni chequeras, eso no me preocupa mucho. Sí le dije, entre líneas, que uno no puede actuar bajo chantajes”, agregó.

“El ambiente de la reunión muestran una reunión tú a tú, entre iguales, que piensan diferente, con poderes diferentes, pero capaces de encontrar caminos comunes, no personales”, recalcó.

“Ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo, pero sí lo invité a Cartagena que le dije que era un lugar muy chévere y bello para vivir”, sostuvo.

Asimismo, Petro expresó que si hubiera pruebas jurídicas contra él “no estaría aquí hablando. (…) Yo estoy en la lista OFAC por lo que dije en Nueva York. Han intentado construir eso, pero fracasan una y otra vez”.

Noticia en desarrollo.